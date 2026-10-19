캠시스, 3분기 누적 영업익 160억원..."흑자 기조 지속"

AI 핵심 요약beta
- 캠시스가 19일 3분기에도 흑자 기조를 지속했다고 밝혔다
- 누적 매출 4490억원·영업이익 160억원으로 실적이 개선됐다
- 제품 믹스 개선과 생산 효율화로 수익성을 높이고 사업을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
플래그십·폴더블 시리즈 중심 제품 믹스 개선 및 생산 효율화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 카메라모듈 솔루션 전문기업 캠시스가 3분기에도 흑자 기조를 지속했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 캠시스는 올해 3분기 연결기준 실적을 잠정 집계한 결과 누계 기준 매출액 4490억원, 영업이익 160억원을 기록했다. 누계 매출액은 전년 동기 3963억원 대비 약 13% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 101억원 적자에서 160억원 흑자로 전환했다.
3분기 단일 분기 실적도 개선됐다. 3분기 매출액은 전년 동분기 1114억원 대비 약 38% 증가한 1536억원을 기록했으며, 영업이익은 전년 동분기 33억원 적자에서 74억원 흑자로 돌아섰다.
회사에 따르면 3분기 실적 개선의 주요 배경은 플래그십 중심의 제품 믹스 개선과 생산 효율화다. 캠시스는 갤럭시 S26 시리즈 전 모델에 이어 폴더블 8 시리즈까지 카메라모듈 공급을 확대하며 고부가가치 제품 비중을 높였다. 베트남 법인의 생산 운영 효율도 높여 수익구조 개선에 주력했다.
캠시스는 모바일 카메라모듈 사업에서 축적한 기술과 양산 역량을 바탕으로 AI 비전 기술을 접목한 보안·스마트가전용 카메라 등 비모바일 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 보안·스마트가전용 카메라의 신규 매출이 4분기부터 실적에 기여할 것으로 예상된다.
캠시스 관계자는 "제품 믹스 개선과 생산 효율화를 통해 상반기부터 이어진 수익성 개선 흐름을 지속하고 있다"며 "본업의 안정적인 수익 기반을 강화하는 한편 보안·스마트가전 등 비모바일 분야의 사업 확대를 통해 성장 기반을 넓혀갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com