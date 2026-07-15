캠시스, 상반기 영업익 87억원…흑자 전환

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매출 2953억원으로 3.6% 증가, 손익 155억원 개선

플래그십 제품 확대·생산 효율화로 수익성 높여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 캠시스는 올해 상반기 연결기준 영업이익 87억원을 기록해 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 15일 밝혔다.

캠시스에 따르면 지난해 상반기 영업이익은 68억원의 영업손실에서 올해 상반기 87억원의 영업이익으로 전환하며 손익이 약 155억원 개선됐다.

상반기 누적 매출은 2953억원으로 전년 동기보다 3.6% 증가했다.

캠시스 로고. [사진=캠시스]

회사는 플래그십 제품 비중 확대와 생산 효율화, 원가 절감이 수익성 개선에 영향을 미쳤다고 설명했다.



캠시스는 삼성전자 갤럭시 S26와 S26+, S26 울트라 등 S26 시리즈 전 모델의 카메라모듈 공급 물량을 확보했다. 저가형 제품 비중을 줄이고 플래그십 제품 공급을 확대하면서 제품 구성을 수익성 중심으로 조정했다.

베트남 생산법인을 중심으로 자동화 설비 확대와 생산공정 최적화도 추진하고 있다. 생산인력을 단계적으로 재배치해 비용 구조를 조정하고 있으며, 2025년 상반기 1455명 수준이었던 생산인력을 2026년 말까지 1000명 이하로 줄일 계획이다.

캠시스는 올해 초 원태연 전 나무가 대표이사를 부회장으로 영입한 뒤 본사와 베트남 법인의 의사결정 체계 개선, 생산성 향상, 비용 절감 등을 추진해 왔다.

하반기에는 갤럭시Z 폴드8, 내년에는 갤럭시 S27 시리즈와 A시리즈용 카메라모듈을 공급할 예정이다. 회사는 생산 효율화와 원가 절감 효과가 이어지면서 수익성도 추가 개선될 것으로 기대하고 있다.

권현진 캠시스 대표이사는 "상반기 흑자 전환은 플래그십 제품 수주 확대와 수익성 중심의 사업 운영, 생산 효율화에 따른 결과"라며 "하반기에는 모바일 카메라 사업의 수익성을 높이고 인도네시아 법인을 기반으로 추진하는 신사업과 로보틱스 카메라, 안면인식 카메라 사업도 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com