강원도 집중호우 누적강수량 100mm 넘겨…나무전도 8건 등 소규모 피해

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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도 일원에 지난 14일 밤부터 15일 새벽 사이 북태평양고기압 가장자리의 고온다습한 공기와 대기 불안정 영향으로 강한 비가 쏟아지며 일부 지역 누적강수량이 100mm를 넘어섰다.

강원도와 강원소방본부는 강원특별자치도 전역에 호우주의보가 발령된 가운데 나무전도 8건, 낙석 1건 등 인명피해 없는 소규모 피해가 이어졌다고 밝혔다.

정선군 고한읍 고한리 도로에 쓰러진 나무를 정선소방에서 제거하고 있다.[사진=강원소방본부] 2026.07.15 onemoregive@newspim.com

강원도 재난안전대책본부에 따르면 호우주의보는 지난 14일 오후 7시 10분쯤 철원·화천에 먼저 발효된 데 이어 같은 날 오후 11시 10분쯤에는 춘천·홍천으로 확대됐다. 주의보는 철원·화천의 경우 15일 0시 40분, 춘천·홍천은 15일 오전 2시를 전후해 해제됐다.

7월 14일 0시부터 15일 오전 7시까지 시군별 누적강수량은 원주, 홍천, 횡성 등 중부 내륙을 중심으로 크게 나타났다. 홍천은 100mm를 넘는 강수량을 기록했고 원주와 횡성도 90mm 안팎까지 비가 내린 것으로 집계됐다. 춘천 역시 60mm 수준의 강수량을 보이며 한때 강한 비가 집중된 것으로 나타났다.

강원소방본부와 강원도는 집계 기준 시점인 15일 오전 7시 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악했다. 다만 우수와 포화된 지반 영향으로 도로변 수목이 쓰러지거나 낙석이 발생하는 등 소규모 피해가 잇따랐다.

나무전도는 춘천, 원주, 홍천, 횡성, 인제, 정선 등지에서 총 8건이 보고됐다. 인제군 가아리·한계리, 정선군 임계면 반천리, 화암면 물운리, 황성군 강림면 강림리 등에서는 도로변 수목이 쓰러져 교통 방해 우려가 제기됐으나 소방과 관계 기관이 안전조치를 실시해 완전소통된 상태다.

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