LG유플러스, 고객 의견 반영해 '로밍패스' 개편

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도착 시간 자동 설정·가족 데이터 공유 단순화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 해외 로밍 서비스 '로밍패스'를 개편했다. 고객 의견을 반영해 가입과 이용 절차를 단순화했다.

개편된 로밍패스는 현지 도착 시간을 자동으로 설정한다. 기존에는 고객이 직접 입력해야 했으나 이제는 해외 공항 도착 후 처음 네트워크에 접속하는 순간 서비스가 시작된다. 국가별 시차와 서머타임을 고려할 필요가 없어졌다.

LG유플러스가 해외 로밍 서비스 '로밍패스'를 개편했다. 고객 의견을 반영해 가입과 이용 절차를 단순화했다. [사진= LG유플러스]

가족 고객의 데이터 공유도 간편해졌다. 결합상품을 이용하는 가족이 로밍 데이터 나눠쓰기를 신청하면 대표 가입자가 로밍 가입과 데이터 공유를 한 번에 설정할 수 있다.

여러 기기를 사용하는 고객도 추가 설정 부담이 줄었다. 국내에서 데이터쉐어링으로 이용 중인 패드를 로밍 가입 과정에서 자동으로 연결할 수 있다.

복수 국가 여행 시 반복되는 가입 절차도 개선됐다. 최초 가입 시 자동 적용 옵션을 설정하면 이후 출국 시 동일한 상품이 자동으로 적용되며 반복적인 가입 절차 없이 서비스를 이용할 수 있다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "심플랩을 통해 접수된 고객 의견을 분석한 결과 고객들은 로밍 가입이나 데이터 이용 과정의 번거로움을 줄이고 여행에만 집중할 수 있는 경험을 하길 원했다"며 "이러한 고객 목소리를 반영해 여행 경험을 개선했으며 앞으로도 고객과 함께 더 쉽고 편리한 통신 서비스를 만들어 나가겠다"이라고 말했다.

로밍패스는 최대 30일 동안 전 세계 83개국에서 데이터를 이용할 수 있는 기간형 요금제다. 요금은 2만9000원부터 7만9000원까지이며 데이터 제공량은 4GB·13GB·25GB·49GB 중 선택할 수 있다. 25GB 이상 요금제는 가족·친구와 데이터를 나눠 사용할 수 있다.

origin@newspim.com