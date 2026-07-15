트럼프의 이란전쟁, 위태로운 새 국면…중동 사막 더 깊숙이 빠져들 위험

MOU 파기 후 소모전 돌입…"장기전서 우리가 이긴다" 버티기

에너지 시설 공격은 최후 수단…유가 부담에 트럼프 '백스텝' 가능성

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 개전 5개월 가까이 된 미국과 이란의 전쟁이 예상보다 훨씬 길고 위험한 국면으로 접어들고 있다. 이란의 호르무즈 해협 상선 공격으로 촉발된 미국의 이란 공습은 지난 7일 이후 지속되고, 이란도 역내 미군 자산을 연일 공격하면서 종전 양해각서(MOU)가 사실상 파기된 가운데 양측은 협상 테이블로 돌아가기보다 서로 더 많은 압박 카드를 쌓으며 소모전 양상으로 흘러가고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지 시간) 백악관 집무실에서 알리 알자이디 이라크 총리와 회담 중 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "강압적 소모전에 돌입"…3번째 전략 전환 나선 트럼프

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협의 통제권을 되찾기 위해 공습을 재개하고 대(對)이란 해상 봉쇄를 재개한 것이 개전(2월 28일) 이후 세 번째 주요 군사 전략 변화라고 진단했다.

트럼프 대통령은 지금까지 외교적 유인책 외에도 공습과 미사일 공격, 해상 봉쇄, 그리고 이제는 이란이 자신의 조건에 동의하도록 압박하기 위해 정밀 타격에 이르기까지 여러 전략을 펴왔지만 이란은 호르무즈 해협에 대한 근접성을 이용해 미국의 압박을 버텨내고 있다.

이날 폭스뉴스와 인터뷰에 나선 트럼프 대통령은 "이란에 대한 공격은 내가 충분하다고 말할 때까지 계속될 것"이라고 밝혔다. 그는 이란이 협상 테이블로 나올 때까지 발전소와 교량 등 핵심 인프라를 무력화하겠다고 경고했다.

다만 에너지 관련 목표물 공격은 마지막 단계까지 남겨두겠다고 덧붙였다. 유가에 대한 부담감을 여전히 떨치지 못하고 있다는 방증이다. 이날 미국이 이란과 대화를 진행했으며 합의에 나설 것을 촉구했다고도 밝혀, 여차하면 다시 물러서며 숨을 고를 가능성은 항상 열려 있음을 시사했다.

◆ 전문가들 "누가 버티느냐 싸움"...트럼프 임기 내내 발목 잡을 수도

그러나 전문가들은 지금의 교착 상황이 장기화할 수 밖에 없다고 지적한다. 양측이 장기적인 전략 싸움에서 승리할 수 있다고 계산하고 있기 때문이다. '누가 끝까지 버티느냐'의 대결은 오는 11월 중간선거를 포함해 트럼프 대통령의 남은 임기 내내 발목을 잡을 수 있다.

미 중앙정보국(CIA) 분석가 출신인 케네스 폴락 중동연구소 부소장은 "우리는 현재 강압적 소모전에 빠져 있다. 양측 모두 상대를 알 수 없는 고통의 한계점을 넘어서게 하려 하고 있다"며 "강압적 전쟁은 끝없이 이어질 수 있다"고 말했다.

지난 8일(현지시간) 오만 해안에서 바라본 호르무즈 해협 위 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

존스홉킨스대 발리 나스르 교수도 "이것은 레버리지 싸움이지 정권에 대한 싸움이 아니다"라며 "이란이 호르무즈 해협 통제권을 쥐고 있는 한 미국은 이란이 핵 프로그램을 포기하거나 전쟁 종식 조건을 수용하게 만들 수 없다. 이란은 미국이 무력으로 해협을 되찾을 수 없다는 것을 증명함으로써 협상력을 유지하려 하고 있다"고 진단했다.

채텀하우스의 사남 바킬 중동 디렉터는 "양측 모두 레버리지를 높이고 상대를 약화시키기 위해 위험한 방식으로 확전하고 있으며 결국에는 더 유리한 조건으로 협상 테이블에 복귀하길 원한다"고 진단했다. 그는 "그러나 출구를 찾지 못하면 이 대치가 역풍을 맞아 더 큰 충돌로 번질 수 있다"고 경고했다.

◆ 이스라엘 철군 촉구는 긍정적 신호…하지만 목줄 다시 풀릴 가능성도

그나마 긍정적인 신호도 있다. 트럼프 대통령이 지난 9일 통화에서 베냐민 네타냐후 총리에게 시리아·레바논 철군을 요구했다는 소식은 중동 전역으로의 확전 위험을 낮추는 유화 제스처로 읽힌다. 이스라엘이 레바논·시리아에서 군사 행동을 이어가는 한 이란이 협상 복귀의 선결조건으로 삼는 MOU 1조 위반 문제가 해소되지 않기 때문이다.

다만 이 목줄이 언제든 다시 풀릴 수 있다는 점은 배제할 수 없다. 10월 27일 총선을 3개월 앞두고 정치적 생존이 걸린 네타냐후 총리가 의미 있는 철군 조치를 취할 가능성은 낮다. 호르무즈 통제권을 둘러싼 미·이란 협상에서 돌파구를 찾지 못한다면 트럼프 대통령이 이스라엘에 채운 제약을 다시 풀어줄 유인이 생길 수 있다. 미국이 이란을 공격을 재개하고 이틀 후인 지난 9일 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 필요하다면 이란에 대한 군사 작전을 "더욱 강력한 힘으로" 재개할 준비가 되어 있다고 밝히기도 했다.

결국 이 싸움은 당초 계획보다 길어질 위험이 크다. 협상과 군사 행동 사이를 오가는 트럼프 대통령의 이란전쟁은 중동 사막 속으로 더 깊숙이 빠져들 위험에 처해 있다.

트럼프 대통령과 네타냐후 총리.[사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com