SK브로드밴드 'B tv 핫딜', 8개월 만에 판매액 60억원 달성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

론칭 초기 대비 일일 이용자 80만 명·제휴사 10개로 확대

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK브로드밴드의 TV 기반 숏폼 커머스 서비스 'B tv 핫딜'이 론칭 8개월 만에 누적 판매액 60억원, 누적 판매량 27만건을 기록했다.

'B tv 핫딜'은 B tv 채널 41번에서 1분 내외의 짧은 영상으로 초특가 상품을 소개한다. 시청자는 리모컨 좌우 키로 상품을 탐색한 후 OK 버튼을 눌러 스마트폰으로 모바일 링크를 받거나 전화로 주문할 수 있다. 모든 상품은 무료배송이다.

SK브로드밴드의 TV 기반 숏폼 커머스 서비스 'B tv 핫딜'이 론칭 8개월 만에 누적 판매액 60억원, 누적 판매량 27만건을 기록했다. [사진= SK브로드밴드]

기존 홈쇼핑이 1시간 가까이 하나의 상품만 소개하던 것과 달리 다양한 상품을 빠르게 살펴볼 수 있다. 리모컨만으로 구매 가능해 모바일 쇼핑에 익숙하지 않은 시니어 고객도 쉽게 이용할 수 있다.

하루 평균 80만명이 이용 중이다. 제휴 홈쇼핑사는 론칭 초기 5개에서 현재 10개로 늘었다. 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑, GS SHOP 등 TV 홈쇼핑 6개사와 SK스토아, KT알파쇼핑, 쇼핑엔티, W쇼핑 등 데이터홈쇼핑 4개사가 참여한다. 판매 상품도 월 40개에서 174개로 확대됐다.

SK브로드밴드는 참여 홈쇼핑업체로부터 중개수수료를 받지 않는다. 롯데홈쇼핑 관계자는 "지난해 12월 입점 이후 매출이 론칭 초기 대비 20배 이상 증가했다"며 "입점비와 판매수수료 부담이 없어 중소 협력사가 단기간에 상품 경쟁력을 검증할 수 있다"고 말했다.

신승식 SK브로드밴드 커머스광고담당은 "AI 기반 고객 분석과 타깃 고도화를 통해 고객 맞춤형 상품을 제안하는 등 'B tv 핫딜'의 경쟁력을 지속 강화할 것"이라며 "성공적인 유료방송 상생사업임을 실적으로 증명한 만큼 빠른 시일 내 전체 유료방송 플랫폼으로 확산됐으면 하는 바람이 있다"고 말했다.

origin@newspim.com