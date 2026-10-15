KT, 안전보건공단과 산업현장 안전문화 확산 협력

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통신 종사자·협력사 안전관리 역량 강화

통신 인프라 활용해 대국민 안전 메시지 전달

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT는 한국산업안전보건공단과 산업현장 안전문화 확산 및 사업장 간 안전격차 해소를 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이날 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 열린 협약식에서 양 기관은 산업안전 전문성과 통신 인프라를 결합해 통신업 종사자와 협력사의 안전관리 역량을 높이고, 대국민 안전문화 확산에 협력하기로 했다.

KT 광화문 East 사옥 전경. [사진=KT]

양 기관은 지역별 안전문화실천추진단과 연계해 통신업 종사자와 협력사의 안전의식을 높이고, 안전관리 역량 강화가 필요한 소규모 사업장의 참여를 지원할 계획이다.

KT가 보유한 온·오프라인 고객 접점과 업무용 차량 등도 안전문화 확산에 활용한다. 다양한 채널을 통해 안전 관련 메시지와 콘텐츠를 전달하고, 국민이 일상에서 안전의 중요성을 인식할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

이와 함께 산업안전보건의 달 등 주요 행사에서 기업의 우수 안전활동 사례를 발굴하고 공유해 다른 사업장으로 확산할 계획이다.

이번 협약은 체결일부터 2년간 유지되며, 양 기관은 세부 협력 과제를 구체화해 단계적으로 추진할 예정이다.

김영인 KT 안전보건총괄(CSHO) 부사장은 "안전은 사업장 안에서만 지켜야 하는 원칙이 아니라 구성원과 협력사, 나아가 국민의 일상 속에 자연스럽게 자리 잡아야 하는 가치"라며 "KT가 보유한 통신 인프라와 다양한 국민 접점을 활용해 안전문화가 산업현장과 국민의 일상에 더 빠르고 폭넓게 확산될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.

김현중 한국산업안전보건공단 이사장은 KT와의 협력을 통해 안전문화 확산에 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.

김인관 KT노동조합 위원장은 "안전문화가 현장에 뿌리내리기 위해서는 노사가 함께 참여하고 실천하는 것이 중요하다"며 "통신현장에서 일하는 모든 종사자가 안전의 가치를 공감하고 실천할 수 있도록 노동조합도 적극 동참하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com