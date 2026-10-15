제주항공, 28일까지 'J멤버십 페스타'…유료멤버십 할인행사

AI 핵심 요약beta
- 제주항공은 15일 J멤버십 페스타 할인 행사를 시작했다
- 행사는 28일까지 스포츠·골프·펫 멤버십을 최대 5만원 할인한다
- 가입 고객에게 포인트와 기내식 쿠폰을 제공하고 경품도 추첨한다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공이 스포츠·골프·반려동물 동반 여행 고객을 대상으로 유료 멤버십 할인 행사를 진행한다.
제주항공은 오는 28일까지 여행 특화 서비스를 최대 5만원 할인하는 'J멤버십 페스타'를 진행한다고 15일 밝혔다.
J멤버십은 가입 후 1년간 스포츠 장비 운송, 골프 장비 운송, 반려동물 동반 여행 등 멤버십별 부가서비스 혜택을 횟수 제한 없이 이용할 수 있는 유료 서비스다.
이번 행사에서는 스포츠·골프 멤버십을 기존 가격보다 3만원 할인한 11만9000원에 판매한다. 해당 멤버십은 스포츠·골프 장비 운송과 추가 수하물 등의 혜택을 제공한다.
펫 멤버십도 할인한다. 반려동물과 함께 항공기에 탑승할 수 있는 '댕댕 스탠다드'는 2만원 할인된 7만8000원, 26만원 상당의 프리미엄 펫 케이지를 제공하는 '댕댕 프리미엄'은 5만원 할인된 19만원에 판매한다.
행사 기간 J멤버십에 가입한 고객에게는 1만원 상당의 J포인트와 기내식 할인 쿠폰을 제공한다. 멤버십 회원을 대상으로 경품 추첨 행사도 진행한다.
제주항공의 J멤버십 회원 수는 지난 9월 말 기준 5000명을 넘어섰다. 올해 1~9월 신규 가입자는 전년 동기 대비 약 19% 증가했으며, 골프 멤버십 가입자는 41% 늘었다. 펫 멤버십 가입자도 올해 6~9월 기준 전년 동기 대비 51.7% 증가했다.
제주항공 관계자는 "J멤버십은 스포츠와 골프, 반려동물 동반 여행 등 고객의 다양한 여행 목적에 맞춰 실질적인 혜택을 제공하는 서비스"라며 "이번 행사를 통해 고객들이 보다 합리적인 비용으로 멤버십 혜택을 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com