제주항공, 올해 탑승객 1000만명 돌파

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1~9월 누적 탑승객 1013만명…전년 대비 13.1% 증가

일본·중국 노선 각각 29.1%·34.1% 늘어…평균 탑승률 91%

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공이 국적 저비용항공사(LCC) 중 처음으로 올해 누적 탑승객 1000만명을 돌파했다.

제주항공은 국토교통부 항공정보포털시스템 집계 결과 올해 1~9월 누적 탑승객이 1012만8500여명으로 전년 동기(895만5900여명) 대비 13.1% 증가했다고 12일 밝혔다.

제주항공 1~9월 탑승률 및 탑승객수.[사진=제주항공]

국내선 탑승객은 364만2300여명, 국제선은 648만6200여명으로 집계됐다. 제주항공은 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 가장 빠르게 연간 누적 탑승객 1000만명을 달성했으며, 1~9월 기준으로도 역대 최대 실적을 기록했다.

노선별로는 일본과 중국 노선의 성장세가 두드러졌다. 올해 1~9월 일본 노선 탑승객은 370만3200여명으로 전년 동기(286만9500여명) 대비 29.1% 증가했다. 중국 노선도 같은 기간 43만4300여명에서 58만2400여명으로 34.1% 늘었다.

제주항공은 올해 일본과 중국 노선을 중심으로 공급을 확대했다. 지난 5월 인천~도쿄(나리타)·후쿠오카, 부산~오사카 노선을 증편한 데 이어 6월에는 인천~고베 노선에 신규 취항했다. 7~8월에는 여름 휴가철 수요에 맞춰 인천~나고야·마쓰야마 노선의 운항 횟수를 늘렸다.

중국 노선에서는 인천~웨이하이·옌지·칭다오 노선을 잇달아 증편했으며, 지난 9월 부산~구이린 노선에 신규 취항하고 인천~구이린 노선 운항을 재개했다.

올해 1~9월 제주항공의 평균 탑승률은 91%를 기록했다. 국제선 가운데 인천~도쿄(나리타) 노선이 94.3%로 가장 높았으며 인천~다낭(93.4%), 인천~후쿠오카(93.2%), 인천~칭다오(93.1%), 인천~나트랑(93.0%) 순으로 나타났다.

탑승객 수가 가장 많은 노선은 인천~오사카로 63만3600여명을 기록했다. 이어 인천~도쿄(나리타) 61만8700여명, 인천~후쿠오카 44만8100여명, 부산~오사카 21만2000여명, 인천~나고야 20만3400여명 순이었다.

제주항공 관계자는 "고유가·고환율 등으로 여행 비용에 대한 부담이 커지면서 비교적 합리적인 비용으로 여행할 수 있는 중단거리 노선의 선호도가 높아진 것으로 보인다"며 "내년에도 시장 수요를 면밀히 살피고 효율적인 노선 운영을 통해 고객 선택지를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com