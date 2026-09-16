제주항공, 창립 21년 만에 첫 단독 사옥 마련…내년 상반기 입주

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 내년 상반기 김포공항 인근 신사옥으로 이전한다.
- 창립 21년 만에 처음으로 단독 사옥을 마련하게 됐다.
- 약 500명 근무하며 소통·협업 강화에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정비본부·승무원 라운지 등 현장 부서는 기존 김포공항 사업장 유지
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=제주항공이 창립 이후 처음으로 단독 사옥을 마련한다.
제주항공은 내년 상반기 서울 강서구 김포공항 인근 신사옥으로 이전할 예정이라고 16일 밝혔다.
제주항공은 2005년 창립 이후 김포국제공항에 위치한 한국공항공사 업무시설에서 서울지사를 운영해왔다. 이번 이전을 통해 창립 21년 만에 처음으로 단독 사옥을 갖추게 된다.
신사옥은 지하 4층~지상 10층, 연면적 약 1만5793㎡(4777평) 규모다. 관리 및 지원업무를 담당하는 임직원 약 500명이 근무할 예정이다.
제주항공은 김포공항과의 접근성을 유지하면서도 기존보다 넓고 효율적인 업무공간을 확보해 임직원 간 소통과 협업을 강화한다는 계획이다. 향후 조직 및 사업 변화에도 유연하게 대응할 수 있도록 내부 공간을 구성할 예정이다.
다만 현장과의 연계가 필요한 정비본부와 승무원 라운지, 일부 현장 지원 부서는 업무 연속성과 안정성을 위해 기존 김포공항 내 사업장에서 근무를 이어간다.
제주항공은 향후 신사옥 내부 공간 배치와 시설 조성 등을 진행하고 구체적인 이전 계획을 수립할 예정이다.
heoneykim@newspim.com