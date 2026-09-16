넷마블 '레이븐2', 추석 이벤트 던전 등 9월 대규모 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 16일 레이븐2에 추석 업데이트를 했다.
- 추석 던전 만월의 숲과 신규 사냥터를 추가했다.
- 태초 성의 카인과 보상 이벤트도 선보였다.
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최상위 사냥터·태초 등급 성의 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블이 다중접속역할수행게임(MMORPG) '레이븐2'에 추석 이벤트 던전과 신규 사냥터 등을 추가했다.
넷마블은 '레이븐2'에서 추석 이벤트 던전 '만월의 숲' 등을 포함한 9월 대규모 업데이트를 실시했다고 16일 밝혔다.
'만월의 숲'은 이벤트 퀘스트 '가을 축제 대소동'을 수행해 얻을 수 있는 '풍요의 과일 접시'를 사용해 입장할 수 있다. 던전은 다음 달 7일까지 운영된다.
이용자는 만월의 숲에서 '달맞이 소원 주머니'와 버프 음식 아이템 3종을 획득할 수 있다. 추석 이벤트를 통해 '찬란한 성의 1회 소환서', '영웅 헤븐스톤 연마제', '+5강 성유물' 등을 선택해 받을 수 있는 '달맞이 소원 선택 상자'도 제공한다.
정규 월드에서는 추석을 맞아 '전설 성의'와 '최상급 성의 11회 소환서'를 지급하는 '전설 초월자의 선물' 이벤트를 진행한다.
90레벨 이상 이용자가 입장할 수 있는 신규 최상위 사냥터 '어비스 5층'도 정규 월드에 추가됐다. 해당 사냥터에서는 신규 전설 등급 헤븐스톤과 장비 등을 획득할 수 있다.
최초의 태초 등급 성의 '카인, 종말의 군주'도 선보였다. '초월자의 파편'을 재료로 사용하는 '계약 소환' 6단계 성의 계약을 통해 획득할 수 있다.
태초 등급 성의를 획득한 이용자는 명예의 전당에서 '신화 사역마 1회 소환서'를 받을 수 있다.
flurry327@newspim.com