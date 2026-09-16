트리니티항공, 인천-고베 신규 취항…12월 18일부터 매일 1회

AI 핵심 요약beta
- 트리니티항공이 16일 인천-고베 노선을 신규 취항했다
- 오는 12월 18일부터 매일 왕복 1회 운항한다
- 간사이 여행 수요 겨냥해 일본 노선 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=트리니티항공이 오는 12월 18일부터 인천-고베 노선에 신규 취항한다고 16일 밝혔다.
트리니티항공은 인천-고베 노선 스케줄을 오픈하고 항공권 판매를 시작했다. 해당 노선은 매일 왕복 1회 운항한다.
인천발 항공편은 오후 2시10분 인천국제공항을 출발해 오후 3시55분 고베공항에 도착한다. 귀국편은 오후 4시55분 고베공항을 출발해 오후 6시55분 인천국제공항에 도착하는 일정이다.
고베는 오사카·교토 등 일본 간사이 지역 주요 도시와 연계 이동이 가능한 도시다. 트리니티항공은 이번 신규 취항을 통해 간사이 지역을 찾는 여행객의 선택지를 넓히고 일본 노선 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
트리니티항공은 연내 차세대 기종인 A330-900neo 중대형기와 B737-8을 지속 도입하고 중·장거리 노선 확대에도 나설 방침이다.
트리니티항공 관계자는 "고베 노선 신규 취항을 통해 간사이 지역을 찾는 고객들에게 더욱 폭넓은 여행 선택지를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 일본 노선 네트워크를 지속적으로 확대하고 안전하고 편리한 여행 경험을 제공하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com