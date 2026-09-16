엔씨 '리니지 클래식', 신규 에피소드 '아덴' 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 16일 리니지 클래식에 새 에피소드 아덴을 업데이트했다.
- 아덴 성과 지하수로 등 새 지역·사냥터와 풍룡 린드비오르를 추가했다.
- 서버 이전과 실버 변신, 아덴 사전예약도 함께 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 서버 '아덴' 오후 8시 오픈
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '리니지 클래식'이 신규 에피소드 '아덴'을 업데이트했다.
엔씨는 16일부터 '아덴 성', '네 개의 첨탑', '성당', '집시촌' 등 신규 지역을 추가했다고 밝혔다. 신규 서버 '아덴'은 이날 오후 8시 문을 연다.
신규 사냥터도 추가됐다. 아덴 마을 남쪽 슬럼가와 오만의 탑으로 이어지는 '지하수로'에는 바쿡, 라미아, 젤라틴 큐브 등이 등장한다. '황혼의 산맥'에서는 자이언트와 고대의 거인 '에이션트 자이언트'를 만날 수 있다.
'풍룡의 둥지'에서는 놀, 하피, 와이번과 함께 풍룡 '린드비오르'가 등장한다. 린드비오르를 처치하면 풍룡 비늘 갑옷, 싸울아비 장검, 투명 망토 등을 획득할 수 있다.
'오만의 탑'에는 층별로 새로운 몬스터와 보스가 배치됐다. 2~10층에는 메두사와 변종 라미아, 키메라가 등장하고 11~20층에는 사악한 미믹과 사악한 비홀더가 출현한다.
10층에서는 '제니스 퀸', 20층에서는 '시어'가 보스 몬스터로 등장한다. 처치 시 싸울아비 장검, 투명 망토, 파워 글로브 등을 얻을 수 있으며 '제니스의 반지'와 '시어의 심안' 등 보스 전용 보상도 제공된다.
엔씨는 두 번째 서버 이전도 진행한다. 이용자는 오는 29일 오후 11시59분까지 30레벨 이상 캐릭터를 대상으로 캐릭터 또는 혈맹 단위 서버 이전을 계정당 최대 3회까지 신청할 수 있다.
서버 이전 종료 후에는 '글루디오'와 '안타라스' 서버의 첫 공성전도 진행될 예정이다.
60레벨 이상 이용자가 사용할 수 있는 '실버' 변신 4종도 추가됐다. 실버 나이트, 실버 레인저, 실버 매지스터와 신규 변신 '실버 랜서'를 사용할 수 있다.
'아덴' 사전예약은 다음 달 14일 오전 5시까지 진행된다. 기존 서버 이용자는 '아덴 영광의 보물상자', 신규 서버 이용자는 '아덴 환영의 보물상자'를 받을 수 있다.
flurry327@newspim.com