제주항공, 황금연휴 맞아 스마트패스·대기예약 서비스 소개

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스마트패스 이용객 2월 9700명→8월 4만8000명

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공이 추석과 개천절, 한글날로 이어지는 연휴를 앞두고 수하물 위탁과 출국 수속, 좌석 대기예약 등을 활용한 여행 편의 서비스를 소개했다.

제주항공은 탑승객들이 인천국제공항공사의 안면인식 출국 서비스인 '스마트패스'의 수하물 위탁 사전예약 서비스를 이용할 수 있다고 밝혔다.

대기예약 서비스.[사진=제주항공]

출발 하루 전 모바일 체크인을 마친 뒤 스마트패스 애플리케이션에서 수하물 위탁 시간을 예약하면 출국 당일 백드랍 예약 전용 카운터를 통해 수하물을 맡길 수 있다.

스마트패스는 출국장과 탑승구에서도 안면인식을 통한 본인 확인이 가능하다. 제주항공 탑승객 가운데 스마트패스 이용자는 시범 운영을 시작한 올해 2월 약 9700명에서 지난 8월 약 4만8000명으로 늘었다. 월평균 증가율은 30.5%다.

항공편이 매진됐을 경우에는 제주항공의 '대기예약 서비스'를 이용할 수 있다. 제주항공은 현재 국적항공사 가운데 유일하게 해당 서비스를 운영하고 있다고 설명했다.

대기예약은 홈페이지와 모바일 앱·웹에서 만석 항공편을 선택해 편도로 신청하는 방식이다. 신청자는 실시간 대기 순번을 확인할 수 있으며 좌석이 확보되면 알림톡과 문자, 이메일 등을 통해 확약 안내를 받는다.

국내선은 출발 4일 전, 국제선은 출발 7일 전까지 신청할 수 있다.

제주항공이 이달 23일부터 28일까지 추석 연휴 기간 대기예약 신청 내역을 분석한 결과 약 1520건이 실제 예약으로 이어졌다. 이 가운데 국내선이 약 1250건으로 전체의 82%를 차지했다.

제주항공은 호텔과 관광지, 렌터카, 여행 플랫폼 등 취항지 내 제휴처와 연계한 할인 혜택도 제공하고 있다. 제주와 일본, 대만, 마카오 등 일부 지역에서는 제주항공 탑승권을 제시하면 현지 제휴처에서 할인 혜택을 받을 수 있다.

제주항공 관계자는 "추석을 비롯해 개천절과 한글날 등 연휴 기간 이동객이 많아지는 만큼 대기예약과 스마트패스 등을 활용하면 보다 편리하게 일정을 준비할 수 있다"며 "추가로 제공되는 각종 혜택도 챙겨 알차고 즐거운 여행을 보내길 바란다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com