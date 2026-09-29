제주항공, 항공정비 지역 인재 양성 지원

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 29일 한국항공고와 협약했다
- 항공정비 인재 양성과 교육과정 자문을 지원했다
- 재학생 직무설명회와 방학 현장실습도 추진했다
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현직 정비사 직무설명회·현장 실습 등 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공이 항공정비 분야 지역 인재 양성을 위해 강원특별자치도교육청, 태백시, 한국항공고등학교와 협력한다.
제주항공은 29일 강원 태백시 한국항공고에서 강원도교육청, 태백시, 한국항공고와 '항공산업 기술인재 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 강삼영 강원도교육감과 이상호 태백시장, 박석룡 제주항공 정비본부장, 길동욱 한국항공고 교장 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 제주항공은 항공정비 특성화고로 전환한 한국항공고의 실무형 항공정비 인재 양성을 지원한다.
주요 협력 내용은 ▲항공정비 분야 교육과정 자문 및 프로그램 운영 ▲현장교육·실습 지원 ▲산학협력 및 정보교류 등이다.
제주항공은 협약식 이후 한국항공고 재학생을 대상으로 현직 정비사가 참여하는 직무설명회도 진행했다. 정비사들은 전기·전자와 품질 등 항공정비 세부 분야의 업무와 현장 경험을 학생들에게 소개했다.
향후에는 재학생 가운데 선발된 인원을 대상으로 방학 기간 제주항공 서울지사에서 현장 실습과 교육을 진행할 예정이다.
제주항공 관계자는 "지역 인재들이 항공산업의 주역으로 성장할 수 있도록 지원할 예정"이라며 "실질적인 프로그램과 교육을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고 지속가능한 경영활동을 추진하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com