중견련, 중견기업 중남미 패키징 시장 진출 지원 나서

AI 핵심 요약beta
- 한국중견기업연합회는 15일 중남미 패키징 혁신 라운드테이블을 개최했다
- 중남미 7개국 기업과 국내 중견기업 관계자 30여 명이 참석했다
- 참석 기업들은 친환경 제품과 기술개발 등 협력 확대 방안을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국중견기업연합회는 15일 상장회사회관에서 KDI 글로벌지식협력단지운영단과 공동으로 '중견기업-중남미 패키징 산업 혁신 라운드 테이블'을 개최했다고 밝혔다.
국내 중견기업의 중남미 패키징 시장 진출 및 비즈니스 협력 확대 방안을 모색하기 위한 차원이다.
미주개발은행그룹(IDB Group) 민간 부문 투자기관인 IDB Invest 연수 프로그램의 일환으로 기획된 행사에는 파라과이·콜롬비아·파나마·아르헨티나·엘살바도르·브라질·트리니다드토바고 등 중남미 7개국 패키징 분야 대표 기업과 동성케미컬, 조광페인트, BS보성, 대영포장 등 중견기업 관계자 30여 명이 참석했다.
디에고 벨라우스(Diego Belaus) 아르헨티나 '그루포 HZ(Grupo HZ)' 공급망 협력 부문장 등 중남미 기업인들은 생산 설비 고도화, 친환경·고부가가치 제품 확대 및 안정적인 공급망 구축, 품질 경쟁력 제고 등 중남미 기업들의 비즈니스 수요를 공유하고, 제품‧소재‧장비‧솔루션 공급, OEM‧ODM, 공동 프로젝트‧기술 개발, 유통‧판매 채널 연계, 투자‧합작법인(JV) 설립 등 한국 중견기업과의 다양한 협력 확대를 기대한다고 밝혔다.
강승룡 중견련 경영본부장은 "공급망 다각화의 거점이자 거대 소비 시장으로서 중남미의 중요성은 매우 크다"라면서, "기술 협업, 현지 진출·투자 등 실질적인 협력 성과를 도출할 수 있도록 지속적으로 소통해 나아갈 것"이라고 강조했다.
tack@newspim.com