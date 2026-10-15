[2026 국감] 이헌욱 한국부동산원장 "주간통계, 조사자 역량 발휘 불가피"

AI 핵심 요약beta
- 이헌욱 원장이 15일 주간 주택 거래 부족을 지적했다
- 이 원장은 조사자의 전문성이 통계 산출에 반영된다고 말했다
- 국토부는 추가 의견 수렴 뒤 주택 통계 개편안을 발표한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이헌욱 한국부동산원 원장이 주간 주택 거래가 충분하지 않아 집값 통계를 산출하는 과정에서 조사자의 전문적 역량이 발휘될 수밖에 없다고 강조했다.
15일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 이용선 더불어민주당 의원의 주간 통계 신뢰도 질의에 대해 "사실 주간에 충분히 주택 거래가 이뤄지지는 않는다"며 이같이 말했다.
이 원장은 "충분히 주택 거래가 이뤄지지 않음에도 주간 가격을 정해야 하기 때문에 조사자가 전문적인 역량을 발휘하는 측면이 분명히 있을 수밖에 없다"면서도 "장기적인 추세를 보면 실거래가격지수 등과 비교하면 적당한 범위 안에 있다고 보기 때문에 통계적으로 유의미하다"고 말했다.
국토부는 추가 의견 수렴 과정을 거친 뒤 개편안을 발표하겠다는 입장이다.
김영국 국토부 주택토지실장은 "국민들께서 조사 통계가 공포되길 원하고, 공인중개사들도 원하는 것으로 조사됐다"며 "국토연구원 연구 용역을 통해 추가 의견을 수렴할 예정으로, 의견 수렴이 되면 그때 발표하겠다"고 말했다.
min72@newspim.com