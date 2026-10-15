[2026 국감] 이헌욱 한국부동산원장 "공시가격 정확성 높여 주택정책 뒷받침"

AI 핵심 요약beta
- 이헌욱 한국부동산원장은 15일 공시가격·통계 정확성 강화를 강조했다
- 한국부동산원은 AI·빅데이터로 시장관리와 신규 통계를 확대한다
- 정비사업·청약제도 지원과 탄소중립 정책도 강화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이헌욱 한국부동산원장이 부동산 공시가격과 통계의 정확성을 높이고 시장 관리 기능과 정비사업 지원을 강화해 정부의 주택정책을 뒷받침하겠다고 강조했다.
15일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 이 원장은 "정확한 부동산 공시가격과 통계를 바탕으로 정책지원을 강화하겠다"며 이같이 말했다.
이 원장은 "빅데이터와 AI를 활용해 부동산 공시가격과 통계의 정확성을 높이겠다"며 "외국인 주택소유 현황과 상가 공실률 통계 등 시장 변화와 국민 수요를 반영한 신규 통계를 생성해 정부의 부동산 정책 수립을 충실히 뒷받침하겠다"고 말했다.
부동산 시장 관리 기능도 강화하겠다고 했다. 이 원장은 "부동산 시장과 거래정보를 면밀히 분석해 투기와 불공정행위에 적극 대응하겠다"며 "외국인 투기와 시세 왜곡 의심 거래를 집중 점검해 부동산 시장에서의 소비자 보호에 만전을 기하겠다"고 강조했다.
주택공급 확대 정책 지원도 주요 과제로 제시했다. 이 원장은 "주택공급 확대 정책을 적극 뒷받침해 국민 주거안정 실현에 기여하겠다"며 "조합 초기운영 컨설팅 등 정비사업에 대한 현장 밀착 관리로 속도감 있는 정비사업 추진의 마중물 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.
이어 "공사비 분쟁 조정단 파견을 확대하고 분쟁중재위원회 신설을 지원해 사업 지연 요인을 해소하겠다"며 "도심 내 주택공급 속도를 높이는 데도 적극 나서겠다"고 덧붙였다.
청약제도 운영의 공정성도 강화하겠다고 밝혔다. 이 원장은 "안정적인 청약제도 운영에 힘쓰겠다"며 "청약 당첨자 검증을 강화하고 부정청약 점검 인력 확대와 제도 개선을 통해 공정한 청약질서를 확립하겠다"고 말했다.
탄소중립과 관련해서는 "공공건축물 그린리모델링과 건축물 에너지관리체계 고도화를 통해 정부의 부동산 분야 탄소중립 정책을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.
min72@newspim.com