강릉시, 관광캐릭터 '하슬랑' 인기 몰이

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉 디지털 관광캐릭터 '하슬랑'이 공연과 지역축제를 통해 강릉 관광 홍보의 새로운 얼굴로 주목 받고 있다.

15일 강릉시에 따르면 시는 '하슬랑' 캐릭터를 활용한 문화 공연과 축제 현장 홍보, 소셜미디어 콘텐츠 연계를 통해 이 캐릭터의 인지도를 높이고 있다. 특히 귀여운 이미지와 참여형 포토존이 젊은 세대의 높은 호응을 받고 있다.

지난 5일 강릉 해람문화관에서 EBS '이벤져스' 라이브 뮤지컬 공연에 '하슬랑'이 출연해 관객들에게 특별한 즐거움을 선사했다. 이 공연에서는 기존 내용에 강릉 관광 콘텐츠를 접목해 색다른 방식으로 강릉 관광을 홍보했다.

EBS '이벤져스' 라이브 뮤지컬 공연에 '하슬랑'이 출연해 관객들에게 특별한 즐거움을 선사했다.[사진=강릉시] 2026.10.15 onemoregive@newspim.com

지난 10일 강릉빵축제 개막일에도 하슬랑이 출연하는 EBS '이벤져스' 공연이 오후 1시와 2시에 걸쳐 진행됐다. 이날 하슬랑이 참여한 홍보부스에는 1000명이 넘는 방문객이 다녀가며 높은 관심을 끌었다.

특히 축제 현장에 설치된 대형 하슬랑 인형 포토존은 방문객들의 발길을 사로잡았다. 이곳에서 방문객들은 하슬랑을 실제로 만나고 경험하며 즐거운 추억을 공유했다.

강릉시는 15일부터 18일까지 열리는 강릉국수축제에서도 하슬랑 홍보부스와 대형 인형 포토존을 운영할 예정이다. 또한 다양한 참여형 이벤트를 통해 시민과 관광객을 맞이할 계획이다.

온라인에서도 하슬랑의 활약이 이어지고 있다. 인스타그램 등 SNS에서는 축제와 캐릭터 콘텐츠를 소개하며 젊은 세대의 관심을 더욱 넓히고 있다.

공연과 축제 현장에서의 만남은 SNS를 통한 콘텐츠 확산으로 이어져 하슬랑이 강릉 관광의 매력을 친근하게 전달하는 홍보 수단으로 자리매김하고 있다. 강릉시는 앞으로도 하슬랑을 활용한 다양한 콘텐츠를 개발하며 관광 홍보를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

배광식 관광정책과장은 "축제 현장에서 많은 방문객이 하슬랑과 함께 사진을 찍고 즐거워하는 모습을 통해 캐릭터의 홍보 가능성을 확인했다"며 "앞으로 공연과 지역축제, 포토존, SNS 콘텐츠를 연계해 하슬랑을 더욱 널리 알릴 것"이라고 말했다.

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