이스타항공, 인도네시아 화물 운송 개시…환적 사업 확대

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마나도 노선 화물 운송 개시…인도네시아 참치 일본으로 수송

보유 노선·타 항공사 연계해 화물 물량 확대…연내 샤먼 노선 추가

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공이 여객기 화물칸을 활용한 항공화물 사업을 확대하며 수익원 다변화에 나섰다. 기존 여객 노선을 활용해 인도네시아 특산물을 일본으로 운송하는 등 환적 화물을 늘리고, 타 항공사와의 연계를 통해 화물 운송망을 확장한다는 구상이다.

이스타항공은 지난 14일부터 인도네시아 마나도~인천 노선에서 화물 사업을 시작했다고 15일 밝혔다. 여객기 하부 화물칸에 화물을 싣는 '밸리 카고(Belly Cargo)' 방식으로, 방콕·도쿄·오사카 등 기존 10개 노선에 이은 11번째 화물 노선이다.

이스타항공 항공기에 화물이 실리고 있는 모습.[사진=이스타항공]

주요 운송 품목은 인도네시아 특산물인 참치다. 마나도에서 인천으로 운송한 뒤 다시 오사카행 항공편에 실어 일본까지 수송하는 환적 방식으로 운영한다.

이스타항공은 기존 취항지를 연결하는 환적 화물 사업도 확대하고 있다. 도쿄~인천~정저우 노선에서는 의약품을, 도쿄~인천~옌타이 노선에서는 산업용 자재를 운송하고 있다.

자체 운항하지 않는 노선은 다른 항공사와 협력하는 인터라인(Interline) 방식을 활용한다. 대표적으로 타이베이~인천 노선과 다른 항공사의 인천~미주 노선을 연결해 전자상거래 상품 등을 수송하고 있다.

연내에는 중국 샤먼 노선으로 화물 사업을 확대할 계획이다. 해당 노선에서는 전자상거래 상품과 화장품 등을 주요 품목으로 취급할 예정이다.

이스타항공은 화물 운송 효율을 높이기 위해 글로벌 항공화물 기업 ECS그룹의 통합 화물관리 솔루션(TCM)도 도입했다. 이 시스템은 시장 분석부터 예약, 운송 추적, 품질 평가까지 화물 운송 전 과정을 관리하는 방식이다.

이스타항공 관계자는 "인도네시아 마나도 노선은 참치 등 해산물 수출량이 많아 화물 사업의 성장 가능성이 크다"며 "앞으로도 인천을 중심으로 환적 및 인터라인 화물 물량을 지속 확대하며 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com