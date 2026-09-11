트리니티항공, 인천-바르셀로나 취항 2주년…누적 16만명 수송

AI 핵심 요약beta
- 트리니티항공은 11일 인천~바르셀로나 2주년을 맞았다
- 2년간 누적 탑승객 약 16만명, 화물 4000톤을 기록했다
- 트리니티항공은 주4회 운항하며 노선 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
밸리카고로 화물 4000톤 운송…주 4회 운항 지속
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=트리니티항공의 인천~바르셀로나 노선이 취항 2주년을 맞았다. 지난 2년간 누적 탑승객은 약 16만명, 화물 수송량은 약 4000톤을 기록했다.
트리니티항공은 2024년 9월 첫 운항을 시작한 인천~바르셀로나 노선이 현재까지 왕복 기준 총 392편을 운항했다고 11일 밝혔다.
탑승객 국적별 비중은 한국이 78%로 가장 높았다. 이어 스페인 9%, 일본 4%, 중국 1%, 기타 국가 8% 순으로 나타났다.
연령별로는 30대가 29%, 20대가 25%로 2030 세대가 전체 탑승객의 절반 이상을 차지했다. 50대는 16%, 40대 11%, 60대 10%, 기타 연령대는 9%였다.
화물 부문에서는 대형 항공기 하부 화물칸을 활용한 밸리카고(Belly Cargo)를 통해 지난 2년간 약 4000톤의 수출입 화물을 운송했다. 주요 품목은 K-뷰티 제품을 비롯한 소비재와 산업장비, 자동차 부품 등이다.
인천~바르셀로나 노선은 현재 월·수·금·토요일 주 4회 운항하고 있다. 트리니티항공은 스페인 관광청 및 현지 기관과의 협력을 통해 한국과 스페인 간 여행 수요 확대에도 나서고 있다.
해당 노선에는 침대형 비즈니스 클래스 좌석을 갖춘 대형 항공기가 투입되며, 전 승객에게 편도 기준 두 차례의 기내식을 무료로 제공한다.
트리니티항공은 연내 A330-900neo와 B737-8을 추가 도입해 중장거리 노선 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
트리니티항공 관계자는 "바르셀로나 노선이 합리적인 운임과 서비스를 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있다"며 "앞으로도 안전 운항을 최우선으로 고객 편의를 높이겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com