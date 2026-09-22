이스타항공, 인천~마나도 정기편 전환…주 7회 운항

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 22일 인천~마나도 노선을 정기편으로 전환했다.
- 지난해 10월 취항 후 평균 탑승률은 93%로 높았다.
- 주 7회 운항하며 특가와 관광상품도 함께 내놨다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공이 인천~인도네시아 마나도 노선을 부정기편에서 정기편으로 전환해 운항한다.
이스타항공은 이달부터 인천~마나도 노선을 정기편으로 전환한다고 22일 밝혔다.
이스타항공은 지난해 10월 국내 항공사 가운데 처음으로 인천~마나도 노선에 단독 취항했다. 그동안 여행사에 항공권 전 좌석을 판매하는 전세기 형태의 부정기편으로 운항해왔으나 안정적인 수요를 바탕으로 정기편 전환을 추진해왔다.
회사에 따르면 해당 노선의 올해 5월부터 현재까지 평균 탑승률은 약 93%다.
이스타항공은 지난 4월 국토교통부로부터 인천~마나도 노선 운수권을 배분받았다. 정기편 전환에 따라 개인 여행객도 홈페이지와 모바일 앱을 통해 항공권을 직접 구매할 수 있게 됐다.
인천~마나도 노선은 주 7회 매일 운항한다. 인천국제공항에서 오후 8시25분 출발하며, 마나도 삼 라툴랑기 국제공항에서는 현지시간 기준 오전 2시20분경 출발한다. 비행시간은 약 5시간30분이다.
이스타항공은 정기편 전환을 기념해 이날 오후 2시부터 홈페이지에서 특가 프로모션을 진행한다. 무료 위탁수하물이 포함된 편도 항공권을 16만8100원부터 판매하고 현지 호텔 숙박권과 액티비티 이용권 등도 제공한다.
온라인몰 '별별스토어'를 통해 마나도 주요 관광지 투어 상품도 제휴 가격에 판매한다.
마나도는 인도네시아 북술라웨시주의 휴양지로 부나켄 국립해양공원과 마하우 화산, 탕코코 국립공원 등이 주요 관광지다.
이스타항공 관계자는 "항공편 확대로 접근성이 높아지면서 알려진 휴양지가 많다"며 "마나도 역시 정기편 전환을 계기로 새로운 인기 휴양지로 자리 잡을 수 있도록 노선 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com