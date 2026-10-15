[2026 국감] 정연욱 "친일파 작품 논란 유묵, 유홍준 셀프 추천작…검증 무력화"

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애국지사 글씨로 전시…박물관 "교차 검증 미흡"

정연욱 "관장 추천이라 검증 무력화…경위 공개해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국립중앙박물관이 애국지사의 글씨로 소개했다가 친일파의 작품으로 밝혀진 유묵이 유홍준 국립중앙박물관장의 개인 소장품이었던 것으로 드러났다. 유 관장이 직접 작품을 추천하고 박물관은 소장자의 전언을 근거로 진위를 판단한 것으로 나타나 '셀프 추천·셀프 전시' 논란이 불거졌다.

15일 국회 문화체육관광위원회 소속 정연욱 국민의힘 의원이 국립중앙박물관으로부터 제출받은 답변자료에 따르면 박물관은 문제가 된 유묵 '일반시국은'에 대해 "관장 추천을 받아 해당 작품을 차용했다"며 "작품의 소장자는 유홍준 관장"이라고 밝혔다.

해당 작품은 국립중앙박물관 특별전에서 애국지사 박원근(1912~1950)의 글씨로 소개됐으나 이후 친일반민족행위자 박중양(1874~1959)의 작품으로 판명됐다.

정연욱 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌 DB]

문제는 작품의 소장자이자 추천자인 유 관장의 설명이 진위를 판단하는 주요 근거로 활용됐다는 점이다.

박물관은 비교할 만한 박원근 지사의 유품이 없는 상황에서 '소장자의 전언' 등을 종합해 해당 작품을 박 지사의 글씨로 판단했다.

박물관 관계자는 정 의원실에 유 관장이 박원근 지사의 작품이라며 전시를 추천했고, 관장의 추천이라는 이유로 진품 검사가 간소화된 부분이 있었다고 설명했다. 박물관 역시 "전문가 교차 검증이 충분치 못했다"고 인정했다.

이 과정에서 작품의 진위가 충분히 확인되지 않은 채 전시가 진행됐고, 애국지사 유족이 해당 작품 앞에서 예를 올리는 일까지 벌어졌다.

유 관장이 작품의 소장자라는 사실을 공개하지 않은 점도 논란이다. 유 관장은 지난 8월 이후 작품의 진위 논란과 관련해 여러 차례 공개 사과하면서도 자신이 소장자라는 사실은 밝히지 않았다.

당시 유 관장은 "정확한 사실 확인은 박물관이 국민 앞에 지켜야 할 가장 기본적인 책무인데 미흡했음"이라며 사과했다.

박물관 역시 당초 개인정보를 이유로 소장자를 공개하지 않다가 국회 차원의 질의가 이어진 이후에야 유 관장의 소장 사실을 확인했다.

작품의 기증 계획을 둘러싼 의혹도 제기됐다. 박물관에 따르면 유 관장은 해당 작품을 부여문화원에 기증하기 위해 사들여 보관하고 있었다. 유 관장은 앞서 총 865점, 감정평가액 약 27억원 상당의 작품을 기증한 바 있다.

정 의원은 기증을 앞둔 개인 소장품에 국립중앙박물관 전시 이력이 추가된 점을 문제 삼았다. 국가기관의 전시 경력이 향후 작품의 평가와 기증자의 명성에 영향을 미칠 수 있다는 취지다.

정 의원은 이번 사안을 '셀프 추천·셀프 감정·셀프 전시'라고 규정하며 유 관장의 책임 있는 해명을 촉구했다.

그는 "자기 소장품을 직접 추천하고, 자기 말을 감정 근거로 삼게 해 자기 박물관에 걸었다"며 "검증이 무력화된 건 역량 부족이 아니라 관장의 작품이었기 때문"이라고 비판했다.

이어 "문제가 터지자 '박물관의 실수'라며 소장 사실은 끝까지 숨겼다"며 "유 관장은 작품 구입 경위와 차용 과정을 낱낱이 공개하고 책임져야 한다"고 강조했다.

oneway@newspim.com