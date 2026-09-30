BTS RM, 국립중앙박물관에 1억 기부…"우리 문화 알리는데 함께할 것"

AI 핵심 요약beta
- RM이 30일 국립중앙박물관에 1억원을 기부했다.
- 기부금은 소장품 구입과 기증에 쓰일 예정이다.
- RM은 박물관 홍보대사로 문화예술 후원을 이어가겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 알엠(RM)이 국립중앙박물관에 1억원을 기부했다.
국립중앙박물관은 30일 "지난 6월 박물관 글로벌 홍보대사로 위촉된 방탄소년단 RM이 국립중앙박물관 소장품 구입에 사용해 달라며 박물관회에 1억원을 기부했다"고 밝혔다.
RM의 기부는 지난 29일에 박물관 후원단체인 사단법인 국립중앙박물관회를 통해 후원금 기부 방식으로 이루어졌다. RM의 후원금은 향후 국립중앙박물관회가 박물관 소장품을 구입·기증할 때 활용될 예정이다.
국립중앙박물관회는 유물 구입, 학술 후원, 박물관 시설 조성 등의 박물관 후원 사업을 하고 있으며, 조선시대 '나전연꽃넝쿨무늬상자'(2023년), 조선 초 명필 황기로의 '초서'(2024년)를 구입하여 박물관에 기증한 바 있다.
이번 기부는 RM이 펼치고 있는 문화예술 후원 활동의 하나로 이루어졌다.
RM은"국립중앙박물관 글로벌 홍보대사로서 박물관에 후원할 수 있어 기쁘다. 앞으로도 박물관과 우리 문화를 알리는데 함께 하겠다"라고 말했다.
박물관 측은 "RM의 문화예술 분야에 대한 지속적인 후원이 우리 문화유산과 박물관에 대한 관심을 더 높일 것으로 기대하며, 국립중앙박물관도 더 좋은 전시와 사업으로 관심에 부응하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.
alice09@newspim.com