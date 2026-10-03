정연욱 의원, 민락초 벽화 그리기 봉사활동…학교 환경 개선 기여

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정연욱 국회의원이 국립부경대학교 학생들과 함께 부산 수영구 민락초등학교 외벽에 벽화를 그리며 학교 환경 개선에 나섰다.

정연욱 국회의원(국민의힘)은 3일 부산 수영구 민락초등학교에서 국립부경대학교 중앙동아리 절영회와 PKNU 학생봉사단, 국민의힘 수영구당원협의회 관계자들과 벽화 그리기 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

정연욱 국회의원(가운데)이 김동욱 수영구의원(맨 앞줄 오른쪽 세 번째)과 함께 3일 오전 9시 부산 수영구 민락초등학교에서 열린 '2026학년도 민락초등학교 벽화 봉사활동'에 참여해 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. [사진=정연욱 의원실] 2026.10.03

이번 활동은 민락초등학교의 요청에 따라 학교 외부 벽면을 정비하기 위해 마련됐다. 정 의원이 학교와 국립부경대학교의 협력을 조율했고, 대학 동아리 절영회와 PKNU 학생봉사단 등이 참여하면서 봉사활동이 성사됐다.

참여자들은 노후한 외부 공간을 정비하고 학생들에게 친근한 교육환경을 조성하기 위해 벽면 스케치와 채색 작업을 했다. 정 의원과 김동욱 수영구의원도 학생 및 당원협의회 관계자들과 함께 붓을 들고 벽화 작업에 참여했다.

김동욱 구의원은 "오늘 민락초 벽화 그리기에 참여하게 돼 매우 뜻깊다"라며 "민락초 아이들과 학부모님들께서도 좋아하실 거 같아 보람차고 기쁘다. 앞으로도 정연욱 의원님과 함께 지역을 위해 노력하겠다"고 말했다.

정연욱 의원은 "수영구와 민락초등학교를 위해 발 벗고 나서주신 국립부경대학교 관계자 여러분과 학생 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "주민들의 목소리에 귀 기울이고 대학생 봉사단을 비롯한 다양한 기관·단체와의 협력을 통해 지역 민원 해결과 문화관광도시 수영 조성에 최선을 다하겠다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com