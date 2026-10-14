[2026 국감] 정연욱 "방한 외국인 71% 늘었지만 체류일수 감소…정책 전환해야"

AI 핵심 요약beta
- 정연욱 의원이 14일 외래객 증가에도 체류·지출 감소를 지적했다
- 방한객은 71.7% 늘었지만 체류일수와 숙박·음식 지출은 감소했다
- 크루즈객 지출 급감과 관광 불편 대응 미흡으로 정책 전환이 요구됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
평균 체류일수 7.8일→6.5일로 줄어
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 방한 외국인 관광객은 증가했지만 평균 체류일수와 관광 지출은 오히려 감소한 것으로 나타났다. 관광객 유치 규모보다 체류 기간과 소비를 늘리는 방향으로 정책을 전환해야 한다는 지적이 나온다.
14일 국회 문화체육관광위원회 소속 정연욱 국민의힘 의원이 한국관광공사로부터 제출받은 자료에 따르면 방한 외래객은 2023년 1103만명에서 지난해 1894만명으로 71.7% 증가했다.
반면 같은 기간 평균 체류일수는 7.8일에서 6.5일로 1.3일 줄었고, 1인당 평균 숙박비와 음식점 지출도 각각 17.8%, 16.9% 감소했다. 재방문율 역시 최근 4년간 54~56%대에 머물렀다.
크루즈 관광객은 최근 3년간 4.5배 증가한 90만5000명에 달했지만, 1인당 지출액은 10년 전보다 81% 감소했다. 부산 기항객의 평균 체류시간도 6.7시간에 그쳤다.
관광객 불편 사항에 대한 대응도 미흡한 것으로 나타났다. 한국관광공사 누리살핌단이 지난 6~7월 전국 24곳에서 확인한 개선 사항 84건은 9월에야 지방자치단체에 전달됐다. 점검 인원도 100명에서 50명으로 줄었으며 외국인 점검요원은 없었다.
정연욱 의원은 "크루즈 비자는 법무부, 터미널은 해수부, 외국인 환자는 복지부로 관광 업무가 흩어져 있다"며 "공사는 체류일수·재방문율을 성과지표에 넣고, 관광청 논의도 시작해야 한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com