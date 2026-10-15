한화시스템, 레이저 대공무기로 드론 3대 전량 요격…성능 재입증

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템은 14일 레이저 대공무기로 드론 3대를 모두 격추했다
- 육군 훈련에서 천광과 30kW급 레이저포의 요격 성능을 입증했다
- 한화시스템은 2027년까지 50kW 레이저 장갑차를 개발할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 50kW 장갑차 개발 목표
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화시스템이 레이저 대공무기를 활용한 드론 요격 시연에서 목표물 3대를 모두 격추했다.
한화시스템은 지난 14일 육군본부 주관으로 열린 '아미 타이거 플러스(Army TIGER+) 미래전 통합 전투수행훈련'에서 레이저 대공무기 '천광(블록-I)'과 '전투차량 탑재형 고에너지 레이저포'를 활용한 드론 요격 시연에 성공했다고 15일 밝혔다.
이번 훈련에는 김규하 육군참모총장을 비롯한 군 주요 관계자와 산·학·연 전문가 등 500여 명이 참석했다. 천광과 30kW급 전투차량 탑재형 고에너지 레이저포는 시연에 투입된 드론 3대를 모두 요격했다.
천광은 국방과학연구소(ADD)가 개발하고 한화시스템이 시제업체로 참여한 레이저 대공무기다. 세계 최초로 실전 배치된 레이저 무기체계로, 1회 발사 비용이 약 2000원에 불과하다. 별도의 탄약 보급 없이 전력 공급만으로 24시간 연속 운용이 가능하다는 특징이 있다.
함께 시연한 전투차량 탑재형 고에너지 레이저포는 국방기술진흥연구소(KRIT)가 사업 관리를 맡고 한화시스템이 주관해 개발한 30kW급 기동형 무기체계다. 전투차량에 탑재할 수 있도록 주요 구성품을 소형·경량화했으며, 고출력 운용 과정에서 발생하는 열을 제어하는 상변화 기반 냉각 기술을 적용했다.
레이저 무기는 최근 저가형 드론과 소형 무인기를 활용한 공격이 늘어나면서 차세대 대공방어 수단으로 주목받고 있다. 기존 유도무기와 달리 탄약 소모 없이 전력으로 운용할 수 있어 반복적인 드론 위협에 대응할 수 있다는 장점이 있다.
앞서 천광은 지난 9월 육군 승진훈련장에서 열린 '2026 국방 드론 기술전'에서도 드론 4대와 무인기 2대를 연속으로 요격하며 100% 명중률을 기록했다.
한화시스템은 해외 시장 공략을 위한 고출력 레이저 무기 개발도 추진하고 있다. 해외 고객의 요구사항을 반영해 기동성과 출력을 높인 '50kW 레이저 장갑차'를 2027년까지 개발할 계획이다.
신주훈 한화시스템 레이저사업센터장은 "레이저 무기는 미래 대공방어의 판도를 바꿀 핵심 게임체인저"라며 "검증된 실전 성능을 갖춘 천광과 뛰어난 기동성·고출력 요격 능력을 보유한 50kW 레이저 장갑차를 앞세워 글로벌 시장을 적극 공략해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com