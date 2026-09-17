한화, UAE 하늘 지킨다…'통합대공망' 구축 시동

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템이 15일 UAE 에지와 통합대공망 구축 합의서를 체결했다.
- 단거리부터 장거리까지 잇는 다계층 방공망 구축에 나섰다.
- 현지 JV 설립과 생산·유지보수 현지화를 단계적으로 추진했다.
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천궁-II 넘어 JV·현지생산 추진…UAE 거점으로 제3국 공동진출
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 한화가 아랍에미리트(UAE) 최대 국영 방산기업 에지(EDGE) 그룹과 손잡고 UAE 통합대공망 구축에 나선다. 기존 천궁-II 등 개별 무기체계 공급에서 한발 더 나아가 단거리부터 장거리까지 연결하는 다계층 방공망을 구축하고, 현지 합작법인(JV) 설립과 생산·유지보수 체계 구축까지 협력을 확대한다.
한화시스템은 지난 15일(현지시간) UAE 아부다비 에지 그룹 본사에서 양사 대표와 주요 경영진이 참석한 가운데 UAE 통합대공망 구축사업을 위한 주요조건합의서(Term Sheet)를 체결했다고 17일 밝혔다.
합의서에는 통합대공망 구축을 위한 무기체계 도입 방향과 단계별 검토 내용 등이 담겼다. 양사는 향후 양국 정부 간 방산 협력에 맞춰 세부 사업을 구체화하고 필요한 정부 승인과 협의를 거쳐 현지 JV 설립과 생산·사업 운영 방안도 검토할 예정이다.
특히 UAE 내 방산 생산과 유지·보수 역량을 높이기 위한 현지화를 단계적으로 추진한다. 단순히 한국산 무기를 수출하는 데 그치지 않고 UAE 현지에서 생산·운영할 수 있는 산업 기반까지 함께 구축하겠다는 구상이다.
한화는 이미 중동에서 'K-대공망'의 핵심 공급업체로 입지를 넓혀왔다. 2022년 UAE를 시작으로 2024년 사우디아라비아, 2025년 이라크에 중거리 지대공 유도무기체계 천궁-II 관련 장비를 공급했다. 한화시스템이 다기능레이다를, 한화에어로스페이스가 발사대·발사관·탄 구성품 등을 맡았다.
이번 협력을 계기로 사업 범위는 개별 장비에서 '통합 방공체계'로 확대된다. 한화는 장거리·중거리 지대공 유도무기체계를 중심으로 대드론체계(C-UAS)와 단거리 방공체계를 연결해 단거리·중거리·장거리를 아우르는 다계층 방공망을 구축한다는 계획이다. 천무 다연장로켓 등 지상무기체계와의 연동도 추진한다.
UAE를 중동과 제3국 시장 진출을 위한 전략적 거점으로 육성한다는 구상도 내놨다. UAE의 산업 기반과 한화의 방산 기술을 결합해 현지 사업을 확대하고 이를 토대로 글로벌 시장에서 공동 사업 기회를 발굴한다는 전략이다.
양기원 한화시스템 대표는 "단발성 무기체계 공급 관계를 넘어 통합대공망 기술과 산업을 공유하는 전략적이고 동반자적인 파트너십으로 진화하는 전환점"이라며 "기술협력과 현지화를 단계적으로 확대해 UAE의 방산산업 기반 강화에 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com