한화시스템, AI 기반 우주상황인식체계 개발 착수…K-SSA 구축 참여

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템이 18일 AI 기반 우주상황인식체계 개발에 나섰다.
- 한화시스템은 9일 천문연과 K-SSA 민간 체계개발 계약을 체결했다.
- 저궤도 감시위성과 AI 분석체계로 충돌·추락 위험을 예측한다.
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달 착륙선 로버 전개장치 개발도 추진…우주탐사 사업 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화시스템이 인공지능(AI)을 활용한 우주상황인식체계 개발에 나선다.
한화시스템은 지난 9일 한국천문연구원과 '우주기반 우주감시위성 및 지상연계 우주상황인식체계 개발' 사업 계약을 체결하고 국가 우주상황인식시스템(K-SSA)의 민간 체계개발업체로 참여한다고 18일 밝혔다.
우주상황인식(SSA)은 우주물체의 위치와 궤도 등을 관측·분석해 충돌이나 추락 등 우주공간에서 발생할 수 있는 위험을 파악하고 예측하는 활동이다.
이번 사업은 우주항공청이 추진하는 K-SSA 개발사업의 일환이다. 한국천문연구원이 주관연구기관을 맡아 임무와 운영 개념, 시스템 요구조건 등을 정립하고 세부 기술 연계와 체계 통합을 총괄한다.
한화시스템은 우주기반 우주감시위성 개발을 비롯해 지상연계 우주상황인식체계 구축, 세부 시스템 간 연계·통합, 시험·검증 등을 담당한다.
한화시스템이 개발하는 우주감시위성은 고도 약 480㎞ 저궤도에서 운용되는 초소형 위성이다. SSA용 광학카메라를 탑재해 우주 공간의 인공·자연 물체를 탐지·추적하고, 우주물체 간 충돌 및 지상 추락 위험 분석에 필요한 관측 정보를 수집한다.
지상연계 우주상황인식체계에는 AI 기술이 적용된다. 위성과 각종 관측 수단에서 확보한 우주물체 데이터를 통합 관리·분석하고 이동 궤도와 충돌·추락 위험을 예측해 신속한 상황 판단을 지원한다.
송성찬 한화시스템 우주사업부장은 "우주산업은 단순히 위성을 개발하고 운용하는 단계를 넘어 우주공간의 안전한 활용과 관리까지 영역이 빠르게 확장되고 있다"며 "이번 사업을 통해 SSA와 우주영역인식(SDA) 분야 핵심 기술 경쟁력을 확보하고 대한민국의 독자적인 우주 안보 및 대응 역량 강화에 기여할 것"이라고 말했다.
한화시스템은 우주탐사 사업 영역도 넓히고 있다. 지난달 한국항공우주연구원과 '달 착륙선 로버 전개장치 개발 사업' 계약을 체결했다. 회사는 달 착륙선이 달 표면에 착륙한 뒤 로버가 안정적으로 임무를 수행할 수 있도록 전개장치를 설계할 예정이다. 한국건설기술연구원과 협력해 달 환경을 모사한 우주환경 시험도 수행한다.
heoneykim@newspim.com