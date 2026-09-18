한화 방산 3사, 모범군인 60가족 초청 '힐링데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한화 방산 3사가 17일 군인가족의 날 행사를 열었다.
- 모범군인 60가족을 초청해 제3회 힐링데이를 진행했다.
- 김창옥 강연과 격려로 가족들에 감사 뜻을 전했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화 방산 3사가 '군인가족의 날'을 맞아 국방부와 함께 모범군인 가족을 초청해 감사의 뜻을 전했다.
한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션은 지난 17일 서울 더플라자 호텔에서 모범군인 60가족을 초청해 제3회 '힐링데이' 행사를 개최했다고 18일 밝혔다.
참가 가족들은 군인가족 수기 공모를 통해 선정됐다. 한화가 군인가족을 대상으로 힐링데이를 연 것은 올해로 세 번째다.
이날 행사에는 전준범 국방부 국방인공지능기획국장과 문지훈 한화에어로스페이스 부사장 등이 참석해 모범 장병과 가족들을 격려했다.
소통전문가인 김창옥 김창옥아카데미 대표의 특별강연도 진행됐다. 김 대표는 '유쾌한 소통의 법칙'을 주제로 상대방과 원활하게 소통하기 위해서는 자신의 언어가 아닌 상대방의 언어로 표현하는 것이 중요하다고 설명했다.
전 국장은 "국가와 국민을 위해 헌신하는 군인들이 임무에 전념할 수 있는 것은 가족들의 응원과 헌신이 있기 때문"이라며 "오늘 이 자리가 서로를 격려하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.
문 부사장은 "모범군인과 가족 여러분의 헌신에 감사드린다"며 "한화는 군 가족 여러분이 자부심을 드높일 수 있도록 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com