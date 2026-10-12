갤럭시아머니트리, CU POS 연동 스테이블코인 결제 실증 완료

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리가 12일 CU POS와 연동한 스테이블코인 결제 PoC를 완료했다.
- 가맹점주와 직원이 별도 지식 없이 결제 처리하도록 시스템을 구현했다.
- MPM과 CPM을 지원하며 BGF리테일과 협력을 이어가기로 했다.
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BGF리테일과 스테이블코인 결제 분야 협력 지속
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 디지털 금융 기업 갤럭시아머니트리가 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU의 판매시점정보관리(POS) 시스템과 연동한 스테이블코인 오프라인 결제 실증(PoC)을 완료했다.
12일 갤럭시아머니트리에 따르면 회사는 기존 오프라인 결제 환경과 연계해 가맹점주와 직원이 블록체인이나 가상자산에 대한 별도 전문지식 없이도 스테이블코인 결제를 처리할 수 있도록 시스템을 구현했다. 결제 방식은 가맹점 제시 방식(MPM)과 소비자 제시 방식(CPM)을 모두 지원한다.
MPM은 가맹점이 큐알(QR)코드를 제시하면 소비자가 이를 인식해 결제하는 방식이다. CPM은 소비자가 바코드를 제시하고 가맹점 POS 기기에서 이를 스캔해 결제하는 방식이다.
갤럭시아머니트리와 BGF리테일은 향후 스테이블코인 결제 분야에서 협력을 이어갈 예정이다. 갤럭시아머니트리는 고객사가 스테이블코인 결제를 이용할 수 있도록 관련 기술 연구개발도 지속할 계획이다.
신동훈 갤럭시아머니트리 대표는 "스테이블코인을 기존 오프라인 결제 환경에서도 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 결제 방식을 구현했다"며 "고객사가 스테이블코인 결제를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 관련 기술을 지속적으로 개발해 나가겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com