금융투자협회, '생성형 AI 금융 실무 입문' 집합 과정 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 12월 1일 시작하는 AI 입문과정 수강생을 모집했다.
- 이 과정은 금융 실무자를 대상으로 생성형 AI 활용법을 실습 중심으로 다뤘다.
- 보고서 작성·자료조사·엑셀 분석 생산성 향상이 기대됐다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 오는 11월 6일까지 '생성형 AI 금융 실무 입문' 집합 과정 수강생을 모집한다고 12일 밝혔다.
금융투자협회에 따르면 이번 과정은 생성형AI 활용이 처음인 경영관리·리스크 관리·컴플라이언스 등 업무 담당자들이 생성형 AI를 활용해 업무 효율성을 높일 수 있는 실무 방법을 집중적으로 다룬다.
AI금융과 퀀트투자를 금융시장에 적용해 온 자본시장 전문가이자 AI Finance 연구자가 직접 강의하며, AI에 대한 사전 지식이나 복잡한 코딩 없이도 생성형 AI를 금융업무에 활용할 수 있도록 실습 중심으로 구성했다.
특히 금융권의 실제 업무 문서와 데이터를 활용하여 직무별 Use Case 중심으로 실습하며, 강의마다 AI 업무 활용 Map, 생성형 AI 업무 Workflow 등 결과물을 직접 도출해낼 수 있다.
금융투자협회는 이번 교육과정을 통해 보고서 작성, 자료조사, Excel 분석 등 반복적인 업무의 생산성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대했다.
교육 기간은 12월 1일부터 22일까지 총 4일간 16시간이며, 서울 여의도 금융투자교육원에서 주 1일 야간교육(오후 5시~9시 30분)으로 진행된다. 수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
rkgml925@newspim.com