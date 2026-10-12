롯데카드, 롯데백화점과 손잡고 외국인 관광객 전용 카드 출시

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롯데 계열사·국내 70여 개 가맹점 할인 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 롯데백화점 본점과 손잡고 외국인 관광객 전용 '롯데백화점 투어리스트 멤버십 X 체크인서울' 카드를 선보였다고 12일 밝혔다.

이 카드는 롯데백화점의 외국인 전용 멤버십 '롯데 투어리스트 멤버십'과 롯데카드의 외국인 관광객 전용 'CHECK iN SEOUL(체크인서울)'을 통합한 선불전자지급수단이다. 롯데 계열사 및 국내 70여 개 가맹점 혜택과 교통카드 기능, 엘포인트 적립을 한 카드에 모은 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 롯데백화점 본점과 손잡고 외국인 관광객 전용 '롯데백화점 투어리스트 멤버십 X 체크인서울' 카드를 선보였다고 12일 밝혔다.[사진=롯데카드] 2026.10.12 yunyun@newspim.com

주요 혜택으로 롯데백화점 본점 5% 할인 및 10% 리워드, 롯데면세점·세븐일레븐·롯데마트 10% 할인 등을 제공한다. 외국인 방문객이 자주 찾는 편의점, 올리브영 등 쇼핑 가맹점과 삼원가든, 마호가니 등 식음료(F&B) 가맹점, 디뮤지엄, 한복렌탈 등 문화 관련 가맹점에서도 혜택을 받을 수 있다.

엘포인트 적립과 사용이 가능하며, 선불 교통카드 기능을 탑재해 대중교통 이용도 가능하다.

카드 신청은 롯데백화점 본점에 설치된 전용 키오스크 6대에서 가능하다. 카드 환불과 충전이 가능한 체크인서울 키오스크는 외국인 관광객의 동선을 고려해 롯데백화점, 롯데마트, 인천공항 등 전국 200여 곳에 배치돼 있다.

자세한 상품 내용과 제휴사 혜택은 체크인서울 전용 앱에서 확인할 수 있다.

롯데카드 관계자는 "방한 관광객 증가에 따라 롯데백화점 본점과 협업해 국내에서 손쉽게 폭넓은 혜택을 받을 수 있는 전용 상품을 선보였다"며 "롯데월드타워, 남산, 경복궁, 십장생 등을 자개로 표현한 롯데 투어리스트 멤버십 카드의 디자인을 적용해 한국의 멋도 담았다"고 말했다.

yunyun@newspim.com