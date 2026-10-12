[개장시황] 연휴 끝 '코스피' 1% 급락…외국인 매도에 4거래일 연속↓

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외국인 1756억 매도, 개인 1599억 매수

SK하이닉스 2%대 하락…LG엔솔은 강세

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 연휴를 끝낸 코스피가 12일 장 초반 1% 가까이 하락하며 6600선을 내줬다.

외국인이 순매도에 나선 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 동반 약세를 보이며 지수를 끌어내리고 있다.

국내 증시 휴장 기간 미국 반도체주가 큰 폭으로 하락한 점도 투자심리에 부담을 주는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 47.76포인트(0.72%) 내린 6578.17에 개장했다. 오전 9시 5분 현재 코스피는 64.68포인트(0.98%) 하락한 6561.25를 기록하고 있다.

지난 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

코스피 수급은 외국인 매도세가 두드러진다. 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 합산하면, 개인은 1599억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 1756억원을 순매도하고 있으며 기관은 40억원을 순매수 중이다.

코스피 시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자는 전 거래일보다 1500원(0.57%) 내린 26만500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 4만3000원(2.56%) 하락한 163만8000원을 기록하고 있다. SK스퀘어도 5.33% 급락하며 99만4000원으로 밀렸다. 삼성전자우(-0.15%), 삼성바이오로직스(-1.07%)도 약세다.

반면 LG에너지솔루션은 2.87% 오른 41만2500원에 거래되고 있다. 삼성전기(0.84%), 현대차(0.15%), KB금융(0.37%), 삼성생명(0.37%) 등도 상승하고 있다.

코스닥은 전 거래일보다 6.74포인트(0.76%) 내린 885.53에 출발했다. 오전 9시 5분 현재 코스닥은 2.28포인트(0.26%) 하락한 889.99를 나타내며 개장 직후보다 낙폭을 줄이고 있다.

코스닥 수급에서는 개인이 393억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 372억원, 기관은 4억원을 각각 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 알테오젠(-0.21%), 에코프로비엠(-0.70%), 주성엔지니어링(-2.06%), 레인보우로보틱스(-0.93%), 원익IPS(-1.35%), 이오테크닉스(-0.95%) 등이 하락하고 있다. 특히 리노공업은 7.51% 급락하며 낙폭이 두드러진다.

지난 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

국내 증시 휴장 기간인 지난 8~9일 미국 증시는 인공지능(AI) 관련주 변동성 확대와 미국 국채 입찰 수요 호조 등이 맞물리며 혼조세를 보였다.

이 기간 다우존스30산업평균지수는 0.9%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.1% 상승했다. 반면 나스닥종합지수는 0.6%, 필라델피아 반도체지수는 3.8% 하락했다.

오픈AI의 매출 관련 논란이 기술주 투자심리에 부담을 준 반면 미국 30년물 국채 입찰에서 양호한 수요가 확인되며 금리 부담을 일부 완화했다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 코스피는 휴장 기간 미국 증시 변화, 미국 9월 CPI 등 인플레이션 지표, 미국 시장금리 향방, 골드만삭스, 시티그룹 등 미국 금융주 실적, ASML, TSMC 등 해외 반도체주 실적, 코스피 이익 컨센서스 변화 등에 영향 받으면서 지난 주 낙폭을 만회해 나갈 것으로 보인다"고 전망했다.

오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1340.90원에 거래되고 있다.

한편 전 거래일인 지난 8일 정규장에서 코스피 거래량은 2억8047만5000주, 거래대금은 23조6454억5300만원으로 집계됐다. 애프터마켓에서는 2206만4000주가 거래됐으며 거래대금은 7308억5200만원을 기록했다.

코스닥 정규장 거래량은 5억5049만2000주, 거래대금은 7조6627억8600만원이었다. 애프터마켓에서는 3817만4000주가 거래됐으며 거래대금은 3976억5900만원으로 나타났다.

plum@newspim.com