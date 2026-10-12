카카오, 전통시장 활성화 공로로 국무총리 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 12일 전통시장 디지털 전환 공로로 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다.
- 카카오는 9일 공주서 열린 포상식에서 프로젝트 단골 성과를 인정받았다.
- 전국 325곳 지원과 카카오 클래스 등 상생사업을 이어가고 있다.
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카카오톡 채널 4000여개 개설
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오는 전통시장과 지역 상점가 소상공인의 디지털 전환을 지원한 공로로 국무총리 표창을 받았다고 12일 밝혔다.
카카오는 지난 9일 충남 공주 아트센터고마에서 열린 '2026년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상' 시상식에서 국무총리 표창을 수상했다.
전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 지역 상권 활성화에 기여한 시장 상인과 지원기관·단체 등에 수여하는 상이다.
카카오는 2022년부터 운영해 온 소상공인 상생 프로그램 '프로젝트 단골'을 통해 전통시장과 상점가의 디지털 역량 강화 및 지역 상권 활성화를 지원한 공로를 인정받았다.
프로젝트 단골은 소상공인이 카카오톡 채널 등 디지털 서비스를 활용해 고객과 소통하고 온라인 판로를 확대하도록 돕는 프로그램이다. 현재까지 전국 325개 전통시장 및 상점가에서 디지털 전환 교육을 진행했으며, 카카오톡 채널 4000여개가 개설됐다. 해당 채널에는 약 100만명의 고객이 친구로 등록했다.
지난해에는 지역 축제와 상권을 연결하는 무료 셔틀버스 '단골버스'를 4개 지역에서 104회 운행해 약 2400명의 방문을 지원했다. 올해는 전국 38개 전통시장과 지역 상점가를 대상으로 인공지능(AI) 활용 교육 등을 진행하고 있다.
2016년부터 총 7000여명을 지원한 소상공인 교육 프로그램 '카카오 클래스'도 이번 표창의 공적으로 인정받았다.
올해는 강원 지역 식음료(F&B) 가게 12곳을 대상으로 상품 기획과 온라인 판매 등을 지원하는 '단골가게'와 지역 가게를 소개하고 방문을 유도하는 '곳곳' 사업도 새롭게 시작했다.
양현서 카카오 상생사업 성과리더는 "앞으로도 카카오의 기술과 서비스를 활용해 소상공인이 고객과 꾸준히 관계를 쌓고, 지역이 스스로 성장할 수 있도록 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com