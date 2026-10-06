카카오, 지역 상권 연결하는 '곳곳' 시작…첫 지역은 공주

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지역 가게 소개한 '매거진 곳곳 공주' 발간

16일부터 제민천 일대서 '곳곳산책' 운영

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오가 지역 상권과 방문객을 연결하는 신규 상생 사업 '곳곳'을 시작한다. 첫 지역으로 공주를 선정해 지역 가게를 소개하는 매거진을 발간하고 오프라인 프로그램도 운영한다.

카카오는 공주 지역 가게의 이야기를 담은 '매거진 곳곳 공주'를 발간했다고 6일 밝혔다.

카카오가 공주 지역 가게의 이야기를 담은 '매거진 곳곳 공주'를 발간했다. [사진=카카오]

'곳곳'은 카카오가 2022년부터 운영해온 소상공인 지원 사업 '프로젝트 단골'에서 올해 새롭게 선보이는 사업이다. 지자체와 로컬 크리에이터, 소상공인과 협력해 지역 가게를 알리고 방문객의 실제 지역 방문을 유도하는 것이 목표다.

매거진 곳곳 공주에는 토종 곡물 디저트를 판매하는 '곡물집', 빈티지 소품과 고미술품을 큐레이션하는 '유수서고', 꿀발효주를 만드는 '천국보다 낯선' 등 공주 지역 가게들의 이야기가 담겼다.

매거진은 총 2260부를 한정 발행해 서울과 공주를 포함한 전국 22개 제휴처에서 순차적으로 무료 배포한다. 수록 콘텐츠 일부는 온라인 '매거진 곳곳' 브런치에서도 공개한다.

카카오는 오는 16일부터 공주 제민천 일대에서 오프라인 프로그램 '곳곳산책'도 운영한다.

방문객은 지역 가게와 명소를 연결한 '곳곳산책길'을 따라 공주를 둘러볼 수 있다. 카카오맵에서 코스와 세부 장소를 확인할 수 있으며 매거진 토크, 로컬 도슨트 투어, 지정 장소에서 디지털카드를 모으는 '산책빙고' 등 참여형 프로그램도 진행된다.

지역 소상공인이 직접 참여하는 '아뜰리에 위크'에서는 플리마켓과 원데이 클래스, 소모임, 전시 등을 선보인다.

카카오는 행사 종료 이후 프로그램 기획·운영 노하우와 시설·물품 등 마케팅 자원을 지자체와 로컬 크리에이터에게 제공해 지역에서 자체적인 상권 홍보를 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.

양현서 카카오 상생사업 성과리더는 "지역 곳곳의 가게들이 가진 이야기와 매력은 사람들이 그 지역을 찾게 만드는 소중한 자산"이라며 "방문객이 지역을 경험하고 다시 찾는 흐름을 만들어 지역이 스스로 성장할 수 있도록 상생 사업을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com