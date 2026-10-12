카카오게임즈 '도깨비의세계', 양대 앱마켓 매출 2위 기록

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 12일 도깨비의세계 매출 2위를 밝혔다
- 도깨비의세계는 출시 직후 구글·애플서 흥행했다
- 카카오게임즈는 서버 증설과 개선으로 대응했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이용자 증가에 신규 서버 증설
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '도깨비의세계'가 출시 초기 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 각각 매출 순위 2위를 기록했다고 12일 밝혔다.
슈퍼캣이 개발한 '도깨비의세계'는 지난 8일 정식 출시됐다. 사전 다운로드가 시작된 7일 애플 앱스토어 인기 순위 1위에 올랐으며, 출시 당일에는 구글 플레이 인기 순위 1위를 기록했다. 이후 애플 앱스토어 매출 2위에 오른 데 이어 지난 11일 구글 플레이에서도 매출 2위를 기록했다.
카카오게임즈는 이용자 증가에 대응해 지난 10일 오후 7시 30분 신규 서버 '복분'을 증설하고 특별 보상을 지급했다.
이용자 평가에서도 긍정적인 반응이 나타나고 있다. 카카오게임즈에 따르면 현재 '도깨비의세계'는 1만건 이상의 평가를 바탕으로 구글 플레이 이용자 평점 4.6점을 기록하고 있다.
카카오게임즈는 출시 초기 이용자 의견을 반영한 콘텐츠 개선에도 나섰다. 지난 9일 라이브 방송을 통해 성장 정체 구간 개선과 게임 내 재화인 '단', '요혼석'의 획득량 조정, 문파 콘텐츠를 통한 도술 획득 경로 추가 등을 예고했다.
또한 의복과 탈것에 성장 관련 능력치를 적용하지 않고 멤버십 기간을 30일로 확대하는 등 이용자 부담을 낮추는 운영 방식을 도입했다. 향후 4주 간격으로 시즌 업데이트를 진행하고 공식 소통 창구 '도깨비 총회'를 통해 이용자 의견을 수렴할 계획이다.
카카오게임즈는 국내 서비스 안정화와 콘텐츠 개선을 추진하는 한편 글로벌 출시도 준비하고 있다. 도트 그래픽과 도술 조합 등 게임의 특징을 바탕으로 해외 시장 공략에 나선다는 방침이다.
flurry327@newspim.com