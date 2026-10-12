[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 12일

AI 핵심 요약beta
- 12일 뉴스핌 투데이 ANDA가 삼성자산운용 등 10개사를 소개했다.
- AI 투자비용 회수 전쟁과 임은정 감찰 논란도 다뤘다.
- 서울 중간가 아파트가 10.8억으로 올해 1억 넘게 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
12일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[캐피탈마켓대상] 삼성자산운용 대상…자본시장 혁신 주역 10개사 한자리에 ▲[AI 비용 vs 회수 전쟁] ① 4.2조 달러 구멍을 제때 메울 수 있을까 ▲[정국진단] 김상일 "임은정, 기관장 본분 망각…감찰 지시는 당연한 조치" ▲서울 중간 가격대 아파트도 10.8억…올해만 1억 넘게 올랐다 ▲중수청, 첫 수사도 못 했는데 '1호 감찰'부터…임은정 징계 가능성은 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.