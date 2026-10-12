李대통령, 이란 포함 8개국 주한 대사 신임장 제정

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 8개국 새 주한 대사 신임장을 받았다.
- 이 대통령은 각 대사와 환담하며 협력 확대를 당부했다.
- 신임 대사들은 경제·문화 등 상호협력 강화를 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 12일 이란을 포함해 8명의 새 주한 대사 신임장 제정식을 했다.
이 대통령은 이날 오후 아흐마드 에르파니안 주한 이란대사를 포함해 8명 대사의 신임장을 받는 제정식을 했다. 이재명 정부 출범 이후 6번째 신임장 제정식이다.
신임장 제정식은 파견국의 국가원수가 새 대사에게 수여한 신임장을 주재국 국가원수에게 전달하는 외교 의례다. 이 절차가 이뤄지면 해당 대사는 주재국에서 공식적으로 대사로서 업무를 수행할 수 있는 근거가 마련된다.
이날 신임장을 제정한 대사는 비비안 데 피에르푸 미덴세 주한 온두라스대사, 미리암 테레사 모쥬간 주한 슬로베니아대사, 에스펜 프레데릭 라센 주한 노르웨이대사, 멜리스 마마달리예프 주한 키르기스스탄대사, 파투 가이 은곰 주한 세네갈대사, 아흐마드 에르파니안 주한 이란대사, 파티 이을드즈 주한 튀르키예대사, 도나타스 타물라이티스 주한 리투아니아대사다.
이 대통령은 각 대사마다 "어서 오십시오"라고 인사말을 건네고 악수하며 기념사진을 찍었다. 정부에서 조현 외교부 장관이 참석했다. 청와대에서 위성락 국가안보실장과 임웅순 2차장, 강유정 수석대변인, 최희덕 외교정책비서관이 자리했다.
강 수석대변인은 이날 오후 서면브리핑을 내고 "이 대통령은 신임장 제정식에 이어 진행된 개별 환담에서 각 대사의 부임을 환영하고, 다양한 분야에서 서로에게 도움이 되는 협력을 확대해 나가는 데 적극적인 역할을 해줄 것을 당부했다"고 전했다.
강 수석대변인은 이어 "신임 대사들은 자국 국가원수의 따뜻한 안부 인사를 전하며, 한국과의 협력이 자국에 매우 중요하다는 점을 강조했다"며 "아울러 경제·무역·투자를 비롯해 첨단산업과 방산, 문화 등 다양한 분야에서 서로의 강점을 살려 호혜적 협력을 확대하는 데 최선을 다하겠다고 화답했다"고 설명했다.
pcjay@newspim.com