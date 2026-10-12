강릉시, 읍면동 타운홀미팅 결과보고회...총 294건 보고

AI 핵심 요약beta
- 강릉시는 12일 읍면동 타운홀미팅 결과보고회를 열었다.
- 21개 읍면동서 접수된 294건 건의안을 보고했다.
- 시는 즉시조치와 단계검토로 시민체감 변화를 추진했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 12일 강릉컨벤션센터에서 '읍면동 타운홀미팅 결과보고회'를 개최했다고 밝혔다.
보고회는 7월 22일부터 8월 6일까지 진행된 21개 읍면동의 타운홀미팅 후속 절차로 마련됐다. 시민들이 제출한 건의 사항에 대한 검토 결과와 향후 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
시에 따르면 타운홀미팅에서 접수된 총 294건의 건의 사항은 도로·교통, 생활환경, 산업·경제, 문화·관광, 복지 분야로 분류돼 보고됐다.
또 민선 9기 시정의 비전과 목표를 바탕으로 문화예술 기반 확충, 미래산업 육성, 체류형 관광, 미래인재 양성 및 생활 복지 관련 주요 추진 방향을 논의했다.
시는 현장에서 즉시 개선이 가능한 사항은 빠르게 조치하고 중장기 과제에 대해서는 협의와 재정 여건을 고려해 단계적으로 검토할 방침이다. 예산이 필요한 사업은 필요성과 시급성, 타당성 등을 종합적으로 분석해 추진 가능성을 타진하며 실현이 어려운 사항은 사유와 대안을 함께 설명하면서 시민 궁금증 해소에 적극적인 모습을 보였다.
보고회 이후에도 각 부서별로 건의 사항 처리 상황과 남은 과제를 점검하며 진행 내용이나 일정 변경 시 그 사유를 시민에게 안내할 계획이다.
김중남 강릉시장은 "시민의 귀한 의견을 철저히 살펴 적시에 실행하고, 장기적인 과제는 책임 있게 관리해 시민이 체감할 수 있는 변화를 일으키겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com