소진공, '피지컬AI' 도입 논의…"숙련인력 보완·제조 경쟁력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 소진공은 12일 성수 수제화 플랫폼에서 피지컬AI 도입을 논의했다.
- 소공인 고령화와 숙련인력 부족 대응책을 현장 간담회에서 모색했다.
- 지식재산권과 사용권 기준 마련해 상생형 혁신모델을 추진했다.
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표준 데이터·지식재산권·현장 실증 지원방안 모색
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 소상공인시장진흥공단이 소공인의 숙련인력 부족을 보완하고 제조 경쟁력을 높이기 위해 피지컬AI(인공지능) 도입 방안을 논의했다. 소공인의 숙련기술을 활용한 기술개발 성과를 공유할 수 있도록 지식재산권과 사용권 기준을 마련하는 방안도 함께 모색했다.
소진공은 인태연 이사장이 12일 서울 성수 수제화 희망플랫폼에서 피지컬AI 기반 로봇공정 현장을 시찰하고 소공인들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 소공인 사업장의 기술 도입 가능성을 살펴보고 현장에 적용할 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다. 유보화 성동구청장과 변서영 한국수제화총연합회장, 정영수 명장, 전인규 힉스 대표이사 등 20여명이 참석해 스마트전환 현황과 애로사항을 공유했다.
참석자들은 소공인의 고령화와 숙련인력 부족, 신규 인력 유입의 어려움에 대응하는 수단으로 피지컬AI를 활용할 수 있다는 데 의견을 모았다.
특히 소공인의 숙련기술로 축적한 데이터를 활용해 개발한 새로운 지식과 기술에 대해서는 지식재산권과 활용 기준을 함께 마련해야 한다고 강조했다. 소공인과 기술개발 주체가 성과를 공유하는 상생형 제조혁신 모델이 필요하다는 취지다.
인 이사장은 "피지컬AI는 소공인의 일자리를 대체하는 수단이 아니라 숙련인력 부족을 보완하고 기술 경쟁력을 강화할 수 있는 도구"라며 "표준 데이터 구축과 지식재산권·사용권 및 현장 실증 등 피지컬AI 관련 실질적인 지원방안을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com