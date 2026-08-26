키오스크·서빙로봇 도입비 최대 70% 지원...소진공, 스마트상점 추가모집

AI 핵심 요약beta
- 중기부·소진공이 26일 스마트상점 추가 모집했다.
- 소상공인에 키오스크·서빙로봇 비용 최대 70% 지원했다.
- 신청은 다음달 30일 오후 5시까지 온라인 접수했다.
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무장애 단말기 최대 700만원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 무장애(배리어프리) 키오스크와 서빙로봇 등 스마트기술을 도입하려는 소상공인에게 비용의 최대 70%가 지원된다.
중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단은 '2026년 소상공인 스마트상점 기술보급사업' 참여 소상공인을 추가 모집한다고 26일 밝혔다.
이 사업은 비대면·디지털 소비 확산에 대응해 소상공인 점포에 키오스크와 서빙로봇, 디지털 사이니지(Digital Signage) 등 스마트기술 도입을 지원하는 사업이다.
지원 유형은 구입형과 렌탈형, 소프트웨어(S/W)형으로 나뉜다. 스마트기술 도입 비용의 최대 70%를 국비로 지원하며, 전자칠판과 사이니지 등 보편기술은 최대 50%를 지원한다. 개별 소상공인이 신청하는 S/W형은 비용 전액을 지원한다.
구입형 일반기술은 최대 500만원까지 지원한다. 고령자와 장애인 등의 접근성을 높이는 배리어프리 무인정보단말기는 최대 700만원까지 받을 수 있다.
렌탈형은 연간 최대 350만원, S/W형은 연간 최대 30만원을 각각 2년간 지원한다. 장애인 사업주와 간이과세자, 1인 자영업자는 국비 지원 비율을 60~80%까지 확대 적용한다.
신청 기간은 이날 오전 10시부터 다음달 30일 오후 5시까지다. 스마트상점 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있으며 자세한 내용은 전담 콜센터에서 확인할 수 있다.
인태연 소진공 이사장은 "점포 상황에 따른 기술 도입을 적극 지원해 소상공인의 경영 효율과 디지털 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com