소진공, 외국인 기자단 15명 위촉...'지역상권' 6곳 세계에 알린다

AI 핵심 요약beta
- 소진공이 4일 외국인 기자단 발대식을 열었다.
- 기자단 15명은 전국 6개 글로컬 상권을 취재한다.
- 다국어 SNS로 지역 상권 매력을 해외에 알린다.
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다국어 콘텐츠로 '글로컬 상권' 해외 홍보
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 소상공인시장진흥공단이 외국인과 유학생, 인플루언서로 구성된 기자단을 통해 지역 상권의 매력을 해외에 알린다.
소진공은 4일 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 '글로벌 기자단 발대식 및 간담회'를 개최한다고 밝혔다.
글로벌 기자단은 국내에 거주하는 외국인과 유학생, 인플루언서 등 15명으로 구성됐다. 지역 고유문화와 K-컬처를 체험하고 이를 현지 언어로 소개해 글로컬 상권의 해외 인지도를 높이는 역할을 맡는다.
기자단은 앞으로 ▲경주 황리단길 ▲대구 교동 ▲속초 설악로데오 ▲서귀포 중심상가 ▲광주 동명동 ▲영주 영주문어 1955 등 전국 6개 글로컬 상권을 직접 방문해 취재한다.
K-컬처 체험 프로그램과 외국인 대상 안내 서비스, 로컬 맛집, 이색 카페 등을 소재로 다국어 콘텐츠를 제작해 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 해외에 확산할 예정이다.
발대식에서는 기자단 위촉장 수여와 글로컬 상권 정책 및 지원사업 안내가 진행된다. 이어지는 간담회에서는 외국인 시각에서 바라본 지역 상권의 이미지와 방문 과정에서 겪은 불편 사항을 공유하고 외국인 친화적인 상권 조성 방안을 논의한다.
인태연 소진공 이사장은 "외국인의 시각으로 현장을 누비며 글로컬 상권의 진정한 매력을 발굴해 줄 기자단의 역할이 매우 크다"며 "지역 고유 자원과 로컬 창업, 관광 콘텐츠를 결합한 새로운 지방 상권 성장 모델을 만들겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com