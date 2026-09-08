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소진공, 117대 1 뚫은 혁신 소상공인 80곳...최대 4000만원 추가 지원

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  • 117대 1 뚫은 혁신 소상공인 80개사가 8일 최종 오디션에 올랐다.
  • 소진공은 10일까지 파이널 오디션을 열고 TOP11을 선발한다.
  • 최종 선정 기업은 최대 4000만원 추가 지원받는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

로컬기업 20곳·강한 소상공인 60곳 파이널 진출

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 117대 1의 경쟁을 뚫은 혁신 소상공인 80개사가 최종 오디션에서 사업모델과 성장 가능성을 겨룬다. 최종 선정 결과에 따라 최대 4000만원의 추가 사업화자금을 지원받는다.

소상공인시장진흥공단은 오는 10일까지 서울 마포구 SVC 서울에서 '2026년 혁신 소상공인 파이널 오디션'을 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 오디션은 지역 자원과 혁신적인 아이디어를 바탕으로 성장 가능성을 갖춘 로컬기업과 강한 소상공인 가운데 '혁신 소상공인 TOP11'을 선발하기 위해 마련됐다.

소상공인시장진흥공단은 오는 10일까지 서울 마포구 SVC 서울에서 2026년 혁신 소상공인 파이널 오디션을 개최한다. 사진은 개막식에서 개회사를 하고 있는 소진공 인태연 이사장 [사진=소상공인시장진흥공단] 2026.09.08 jongwon3454@newspim.com

올해 혁신 소상공인 모집에는 총 9422개사가 신청했다. 소진공은 서류평가를 거쳐 1000개사를 선정하고 성장지원금 300만원을 지급했다. 지난 6월 권역별 오디션에서는 534개사를 선발해 최대 6000만원의 사업화자금을 지원했다.

이 가운데 로컬기업 20개사와 강한 소상공인 60개사 등 총 80개사가 파이널 오디션에 진출했다. 이들은 오디션 결과에 따라 최대 4000만원의 사업화자금을 추가로 지원받는다. 소진공은 사업모델(BM) 고도화를 위한 멘토링과 교육, 네트워킹을 비롯해 민간투자 연계와 국내외 판로 개척도 지원할 예정이다.

참가기업의 발표는 행사장 2층 피칭 스테이지에서 진행되며 마지막 날인 10일 TOP11을 선정해 시상한다. 지하 1층에는 전국 8개 권역의 로컬기업 제품을 소개하는 로컬마켓이 마련된다. 전문가 상담과 우수제품 전시, 로컬 인사이트 토크쇼 등도 운영한다.

인태연 소진공 이사장은 "이번 파이널 오디션은 우수기업을 선발하는 데서 나아가 대한민국 대표 브랜드로 성장할 혁신 소상공인의 가능성을 발견하는 자리"라며 "소상공인의 도전이 더 큰 성장으로 이어질 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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