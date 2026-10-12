청와대 "李대통령 관저 이전, 연내에 할 수 있게 준비 중"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 12일 이재명 대통령의 관저 이사 일정이 미확정이라고 밝혔다.
- 청와대는 관저 포함 부속시설 정비를 마무리 단계라고 밝혔다.
- 청와대는 건물 시운전과 이사 준비를 거쳐 연내 준비 중이라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이사 일정 확정되지 않아"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 12일 이재명 대통령의 청와대 관저 이사 일정이 확정된 바 없다고 밝혔다.
청와대는 이날 언론 공지를 통해 "관저를 포함한 청와대 부속 시설 환경정비는 마무리 단계에 있다"며 "청와대 관저로의 이사 일정은 아직 확정된 바가 없다"고 말했다.
다만 청와대는 "건물 시운전과 이사 준비 등을 거쳐 연내 할 수 있도록 준비 중에 있다"고 말했다.
앞서 언론은 이 대통령이 오는 11월 청와대 관저로 이사할 것이라고 보도했다. 이사 날짜가 확정되지 않았지만 이 대통령 부부와 조율을 거쳐 날짜가 정해질 것이라고 했다.
이 대통령은 취임 직후인 지난해 6월 5일부터 한남동 관저를 사용해 왔다. 청와대 관저 공사가 예상보다 길어지면서 1년 4개월 넘게 한남동 관저에 머무르고 있다.
청와대 관저는 윤석열 전 대통령 시절 외부 관람객들에게 공개되면서 보안 등의 이유로 전면 재공사에 들어갔다.
관저는 지상 2층, 지하 1층으로 연면적이 1500~2000㎡(454~605평) 규모다. 연회장과 접견실, 사적 공간인 벽난로가 있는 거실, 작은 사우나가 있는 욕실, 드레스룸, 미용실이 있다.
pcjay@newspim.com