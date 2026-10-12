李대통령, 납 공장 비타민 주사 의혹에 "중대한 인권 침해…엄중 조치하라"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 DN오토모티브 주사 의혹을 질타했다.
- 납 검출 공장에서 비타민 주사로 속인 중금속 배출 주사가 의혹이다.
- 대통령은 인권침해로 규정하고 철저한 조사와 엄중조치를 지시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
결코 용납할 수 없어"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 12일 자동차 배터리 제조사 DN오토모티브가 노동자들에게 '비타민 주사'라고 속여 체내 납 배출을 촉진하는 주사를 맞혔다는 의혹에 "중대한 인권 침해"라고 질타했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "이 대통령은 오늘 한 자동차 배터리 제조 공장에서 몸에 있는 중금속을 강제 배출하는 주사를 이른바 비타민 주사라 속이고 노동자들에게 상습적으로 반복 투약했다는 언론 보도와 관련해 노동부의 조치 상황과 향후 계획을 보고받았다"고 밝혔다.
이 대통령은 해당 공장이 작업 과정에서 기준치의 5배가 넘는 납이 검출됐음에도 노동자들의 건강을 해치는 꼼수를 동원해 작업 환경 측정 평가를 통과한 것을 강하게 질타했다.
이어 이 대통령은 "노동자의 생명과 건강을 보호해야 할 기업이 부작용의 위험을 숨긴 채 노동자들에게 주사를 맞게 하고 유해 물질 노출을 은폐한 것은 결코 용납할 수 없다"며 엄중 대처를 관계 부처에 지시했다.
이 대통령은 아울러 고용노동부와 수사기관에 해당 사업장의 유해물질 노출 실태와 주사 투약 경위, 건강검진 결과 은폐 여부 등을 철저히 조사해 위법 사항이 발견될 경우 법에 따라 엄중히 조치할 것도 주문했다.
강 수석대변인은 "이 대통령은 더불어 다른 사업장에서도 산업안전보건 제도를 무력화하는 유사한 사례의 발생 가능성을 면밀히 살펴보고 노동자들의 건강 및 인권 보호에 만전을 기해달라 당부했다"고 전했다.
DN오토모티브는 울산공장에서 특수건강검진을 앞두고 회사가 노동자들에게 혈액 속 중금속을 소변으로 강제 배출시키는 '킬레이션' 주사를 비타민 주사로 속여 주기적으로 투약했다는 의혹을 받는다. 검진에서 납 수치가 높게 나올 것을 우려한 회사가 부작용 위험이 있는 주사제를 부당 투여했다는 의혹이다.
pcjay@newspim.com