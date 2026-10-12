엔씨, '리니지2' 23주년 기념 리믹스 앨범 발매

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 12일 리니지2 23주년 기념 앨범을 냈다.
- 리니지2 대표 OST 9곡을 로파이로 재편곡했다.
- 엔씨사운드가 편곡했고 주요 음원서 감상 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
멜론·스포티파이 등에서 감상 가능
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '리니지2' 서비스 23주년을 기념해 리믹스 앨범 '더 플레이리스트(The Playlist)'를 발매했다고 12일 밝혔다.
이번 앨범은 리니지2의 대표 오리지널 사운드트랙(OST) 9곡을 로파이(Lo-Fi) 스타일로 새롭게 편곡한 리메이크 앨범이다. 원곡의 멜로디와 분위기를 유지하면서 로파이 특유의 편안한 리듬을 더해 일상에서도 감상할 수 있도록 제작했다.
앨범에는 '새벽의 교차로', '양치기의 피리', '유니콘의 안식' 등이 수록됐다. 타이틀곡 '새벽의 교차로'는 하프와 목관악기가 어우러진 원곡을 로파이 재즈 스타일로 재해석했다.
편곡은 엔씨의 사운드 조직 엔씨사운드(NCSOUND)가 맡았다. 빌 브라운, 제이미 크리스토퍼슨, 이논 주르 등이 작곡한 원곡을 엔씨사운드 소속 작곡가들이 새로운 스타일로 편곡했다.
앨범은 엔씨사운드 공식 유튜브 채널과 멜론, 지니, 스포티파이, 유튜브 뮤직 등 국내외 주요 음원 플랫폼에서 감상할 수 있다.
flurry327@newspim.com