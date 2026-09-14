엔씨 '리니지 클래식', 광주서 두 번째 오프라인 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 12일부터 13일 광주서 첫 오프라인 행사를 열었다.
- 이용자 600명이 파푸리온 레이드와 퀴즈에 참여했다.
- 참가자 전원에 가이드북과 타월, 쿠폰을 제공했다.
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첫 서울 행사 이어 이용자 대면 행사 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨가 '리니지 클래식'의 두 번째 오프라인 이용자 행사를 광주에서 진행했다.
엔씨는 지난 12일부터 13일까지 광주광역시 광산구 아크로폴리탄 PC방에서 'PC방 파푸리온 총력전, 드래곤 슬레이어' 행사를 열었다고 14일 밝혔다. 행사에는 총 4회에 걸쳐 이용자 600명이 참여했다.
이번 행사는 지난 4월 서울에서 열린 첫 번째 오프라인 행사에 이은 두 번째 이용자 대면 행사다. 행사장은 수룡 '파푸리온'이 등장하는 레이드를 주제로 꾸며졌다.
참가자들은 고대의 무기 강화, 말하는 행운의 섬, 파푸리온 레이드, 럭키 드로우, 린EASY 돌발 퀴즈 등의 이벤트에 참여했다.
파푸리온 레이드는 백팀과 흑팀으로 나뉘어 보스 몬스터 '파푸리온' 공략 속도를 겨루는 방식으로 진행됐다. 레이드에서 획득한 축복받은 싸울아비 장검, 축복받은 달의 장궁, 수룡 비늘 갑옷 등의 아이템은 이용자가 지정한 캐릭터 인벤토리로 지급됐다.
엔씨는 행사 참가자 전원에게 '리니지 클래식 공식 가이드북'과 리니지 클래식 에디션 타월 세트, 게임 아이템 등이 포함된 웰컴 쿠폰을 제공했다.
flurry327@newspim.com