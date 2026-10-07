장수 한누리전당서 8일 청년 야시장 개최…문화·교류 행사

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 8일 청년 야시장을 열었다.
- 청년협의체가 먹거리·공연·체험행사를 마련했다.
- 군은 청년 사회참여와 주민 교류를 넓힌다.
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[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 청년과 주민이 함께 어울리는 가을밤 문화행사를 마련하고 지역 청년들의 사회참여 기회를 넓힌다고 7일 밝혔다.
장수군청년협의체가 주최·주관하는 제5회 장수 청년 야시장은 8일 오후 6시부터 10시까지 한누리전당 야외공연장 일대에서 열린다.
이번 행사는 지역 청년들이 직접 기획하고 참여해 먹거리, 공연, 체험 프로그램 등을 선보이며 청년과 주민 간 소통과 교류의 장으로 마련됐다.
오후 6시 개막식과 축하공연을 시작으로 청년 노래자랑, 경품 추첨, 노래자랑 시상식 등이 진행된다.
먹거리 부스에는 청년협의체와 장수군 및 인근 지역 업체가 참여해 치킨, 튀김, 분식, 꼬치류, 커피, 음료 등 다양한 메뉴를 판매한다.
체험 부스에서는 펌프, 철권, 추억의 오락기 등 오락실 게임을 비롯해 룰렛, 다트, 인형 뽑기 등 남녀노소가 즐길 수 있는 프로그램을 운영한다.
먹거리 구매나 체험 부스 이용객에게는 행운권을 배부하고 추첨을 통해 장수군 특산품, 지역상품권, 협찬 물품 등을 제공한다.
행사 입장료는 무료이며 체험 부스는 오후 9시 30분까지, 먹거리 부스는 오후 10시까지 운영된다.
최훈식 군수는 "청년들이 직접 준비한 야시장이 주민과 함께 소통하고 즐기는 화합의 장이 되길 바란다"며 "청년들이 지역사회에서 역량을 펼치고 다양한 활동을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com