[오늘의 정치일정] 10월 12일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령실이 11일 주한대사 신임장 제정식을 열었다.
- 여야 지도부가 11일 최고위원회의와 국감에 나섰다.
- 국방부는 11일 국방 AX거점 개소식을 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 주한대사 신임장 제정식(청와대 본관)
<외교부>
-장관
09:30 실국장 회의
-1차관
09:30 실국장 회의
-2차관
09:30 실국장 회의
<통일부>
-장관
11:00 북한이탈주민지원재단 신임 이사장 임명장 수여
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:00 국방 AX거점 개소식(판교테크노밸리)
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 2026년도 국정감사- 교육위원회(국회 본관 522호)
-정점식 원내대표
10:00 2026년도 국정감사- 외교통일위원회(주일본대사관)
-임이자 정책위의장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 2026년도 국정감사- 재정경제기획위원회:한국은행(한국은행, 서울 중구 남대문로 39)
-정희용 사무총장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 2026년도 국정감사- 국토교통위원회(국회 본관 529호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00, 최고위원회
10:00, 해양수산부 등 국정감사
-김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사(재외공관)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사(정부대전청사 병무청, 대전 서구 둔산동 청사로189)
-이준석 국회의원
10:00 국정감사-한국은행(한국은행 본점)
-이주영 국회의원
10:00 교육위원회 국정감사-교육부 산하 공공기관 및 유관기관(국회 본관 522호)